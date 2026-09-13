Los históricos de la U se cuadran con la figura del capitán, quienes aseguran que, pese a las críticas, sigue demostrando categoría.

Universidad de Chile logró un importante triunfo en su visita a Deportes La Serena, con un marcador de 3-0 por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, en el estadio La Portada.

Un resultado que tuvo que esperar para el segundo tiempo, cuando Fernando Gago ajustó sus piezas para poner a Marcelo Díaz, como un eje en la zona de volantes que permitió recuperar el juego.

Algo que también destacan históricos de la U en conversación con Redgol, quienes aseguran que el capitán dio orden, además de mostrar categoría en un momento que se necesitaba.

Marcelo Díaz ingresó en el segundo tiempo en la U. Foto: Hernán Contreras/Photosport

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Hoffens: “La gente lo tiene desahuciado”

Fue Héctor Hoffens quien golpeó la mesa por Marcelo Díaz en Universidad de Chile, quien asegura que han sido injustos con el capitán azul y con su historia en el club.

“Sabes que todo el mundo cree que porque es viejo no puede jugar, lo tienen catalogado de viejo” ,explicó en primera instancia, dejando en claro lo críticos que han sido con el volante.

Por lo mismo, cree que hay que medirlo y tomarlo con otra vara, porque es capaz, en partidos tan importantes como este, de demostrar toda la categoría que tuvo en su carrera.

“Pero Marcelo es claro, juega bien al fútbol, hace bien clara las cosas, no sé porqué la gente lo tiene desahuciado”, golpeó la mesa el histórico azul, Chico Hoffens.

El ingreso de Marcelo Díaz permitió que la U adelante las línea y conseguir los goles. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Vaccia: “Creó el orden y manejo el ritmo de la U”

Patricio Mardones fue otro que destacó a Marcelo Díaz, porque con su claridad futbolística supo ayudar al equipo sin ser el protagonista del juego, y eso es categoría.

“Siempre cuesta entrar en un partido que está en juego y con un Marcelo sin continuidad de juego, pero en pasajes mostró categoría y la tranquilidad, pide la pelota y los compañeros saben que no la va a perder”, detalló.

Por otro lado, César Vaccia también aplaude lo realizado por el capitán de los azules, porque aportó demasiado para que la U pueda obtener el triunfo ante La Serena.

“Marcelo Díaz creó orden, manejó el ritmo, es un jugador con experiencia, recorre bien la cancha, ordena los jugadores, fue bueno ese cambio”, explicó el técnico bicampeón con la U.