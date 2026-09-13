El entrenador del Romántico Viajero explicó en qué se basó para optar por la entrada del Chelo en desmedro de Gonzalo Reyna en el partido frente a los Papayeros. Y todo le resultó de perillas. Hasta Matías Zaldivia elogió el ingreso del Carepato en La Portada.

Fernando Gago intentó una modificación en el descanso del partido que U de Chile disputó ante Deportes La Serena y mandó a Marcelo Díaz a la cancha del estadio La Portada. El experimentado mediocampista reemplazó a Gonzalo Reyna, quien una vez más se mostró sin capacidad de marcar la diferencia.

Y con el ingreso del Carepato, el Romántico Viajero pareció encontrar la fluidez necesaria para vulnerar a los granates. De hecho, el equipo adiestrado por Gago firmó un 3-0 elocuente contra los Papayeros. Con el Chelo como manipulador de la batuta.

“Por momentos nos costó encontrar lo que queríamos. Al inicio del segundo tiempo vino el control y vinieron los goles. Con el correr del tiempo faltó tener mas la pelota y lo logramos al final”, detalló Gago en una entrevista con TNT Sports.

En esa conversación, el periodista Marcelo Díaz le consultó directamente por la entrada de su homónimo en la zona media del Bulla. “Entendía que el partido pasaba por un pase de habilitación. De encontrar espacio como en el segundo gol”, afirmó el DT argentino.

Marcelo Díaz jugó todo el segundo tiempo en la victoria azul ante La Serena. (Andrés Piña/Photosport).

“Además de presionar mas a los internos como lo hizo Agustín (Arce). Con la capacidad de Marcelo podríamos encontrar el pase que faltaba”, manifestó el exentrenador de Boca Juniors y el Necaxa de México. Eso sí, Gago nunca perdió de vista a los Papayeros.

De hecho, afirmó que “nos adaptamos a lo que el rival podía dar, con una linea de 5. Queríamos mas peso en área, pero lo importante que el equipo ganó”. Una victoria que le sirve al Bulla para no dar tregua en la especie de Clásico Universitario que se libró por el Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.

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Zaldivia se suma a Gago y elogia la entrada de Marcelo Díaz vs La Serena

Una visión muy similar a la de Fernando Gago respecto de la participación de Marcelo Díaz tuvo el defensor Matías Zaldivia tras la contundente victoria sobre Deportes La Serena. “Su entrada nos dio mucho en el fútbol del segundo tiempo y se pudo destrabar el partido”, aseguró el zaguero.

“Ni hablar de las condiciones del Chelo y el primer pase que tiene. Fue clave para la circulación que nos faltó el primer tiempo. Muy contento por él, está pasando un momento personal difícil. Esta victoria es para él y toda su familia”, añadió Zaldivia, siempre en TNT Sports.

El Carepato tuvo una jornada dulce en la cancha para aplacar la tristeza por un duelo familiar. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El experimentado jugador del Bulla se refería al fallecimiento de la tía del Chelo, la hermana de su madre. Se enteró de esa noticia poco antes de viajar rumbo a la región de Coquimbo. Por eso, el mensaje de apoyo que le dejó el Mati Zaldivia tras firmar este elocuente 3-0.

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