El técnico Fernando Gago mueve las piezas en el plantel de la U, tras confirmar tres importantísimas bajas ante los granates.

Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Deportes La Serena, a contar de las 15.00 horas en el estadio La Portada, por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

Los azules viajaron en la jornada del sábado al norte del país, liderados por el técnico Fernando Gago donde ya se sabía de tres importantes bajas: Lucas Barrera, Marcelo Morales y Charles Aránguiz.

Pero el plantel de la U también tendrá novedades para enfrentar a los papayeros, con el retorno de dos importantes jugadores que se ausentaron ante Coquimbo Unido: Igor Lichnovsky, además de Ignacio Vásquez.

Lichnovsky reaparece en la U tras sumar minutos en el Superclásico. Foto: U de Chile.

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Lichnovsky y Vásquez son opción en la U

Universidad de Chile moverá su formación esta tarde en el estadio La Portada, cuando salga a enfrentar a Deportes La Serena en una nueva fecha de la Liga de Primera.

Si bien el técnico Gago todavía no les ha confirmado la formación titular a sus dirigidos, ya se sabe de variantes que sumó en su equipo, pese a las importantes ausencias.

Lichnovsky no estuvo en los dos últimos duelos, ante Universidad de Concepción y Coquimbo Unido, luego de terminar lesionado en el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Nacional.

Por su parte, Vásquez, uno de los llamados a ser una alternativa clave en el ataque por el sector izquierdo, también se ausentó ante el cuadro pirata, por lo que ahora vuelve para ser una clara opción.