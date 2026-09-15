Fue medallista olímpico, campeón en Chile y ahora sueña con volver a ser papá a los 48 años: “Ya está planeado”

Reinaldo Navia sorprendió en redes sociales al contraer matrimonio con Stephania Valadez. “Ella es joven y quiere ser mamá”, recalcó.

Un histórico del fútbol chileno hace patria en México. Esto tiene relación con Reinaldo Navia, quien hace varios años ya se erradicó en Guadalajara. Por lo mismo, inició una nueva vida y contrajo matrimonio con Stephania Valadez.

El “Choro” se casó por el civil con la joven nutrióloga y ahora cuentan los días para realizar la ceremonia por la iglesia. Por lo mismo, reveló que no viven juntos para respetar las tradiciones mexicanas.

ver también Ex goleador de la Roja se aburre de Nicolás Córdova: ＂No ha dado el ancho＂

“Acá primero te tienes que casar por la iglesia. Es una costumbre a la antigua. Algunos no la respetan, pero yo sí”, recalcó el sempiterno goleador a Las Últimas Noticias.

“Di este paso con mucha seguridad. Encontré la mujer que me ha cambiado mucho”, aseguró quien fuese campeón e ídolo de Santiago Wanderers.

El nuevo anhelo de Reinaldo Navia: volver a ser papá a los 48 años

Pero Reinaldo Navia también abordó su nuevo gran desafío con su pareja Stephania Valadez. Es que el medallista olímpico en Sydney 2000 confesó que tienen entre sus planes tener hijos.

Reinaldo Navia sueña con tener su cuarto hijo con su pareja Stephania Valadez.

El “Choro” ya tiene tres hijas de su matrimonio anterior, Antonella, Luciana y Alessa. Pero ahora a los 48 años quiere seguir expandiendo la familia. “Ella es joven y quiere ser mamá. Soy de familia grande y es lo que quiero”, detalló.

Pero en esta ocasión ya cruza los dedos para tener un varón y así poder seguir con su legado dentro de la cancha. “Ya lo tenemos planeado. Lo estamos hablando. Queremos tener hijos y a ver si sale el Chorito Navia futbolista”, sentenció.