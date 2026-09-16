Marcelo Jorquera tiene una academia en Australia, lugar en el que Jetzen López desarrolló su potencial futbolístico. "Tiene herramientas para llegar muy lejos", señala.

La gran sorpresa de la nómina de la selección chilena es Jetzen López, futbolista de 19 años que nació en Australia y es convocado a la Roja como invitado por su papá es chileno, por lo que es convocable.

Actualmente juega en el Braga, pero sus inicios fueron en la academia de un chileno en Perth, ciudad del país oceánico donde se crió Jetzen.

MJ Soccer Academy se llama la escuela de Marcelo Jorquera, quien desde hace aproximadamente cuatro años trabaja también como manager general de Sol de Mayo, club argentino del Torneo Federal A, gestión que realiza principalmente desde Australia. Su trabajo se enfoca en identificar, desarrollar y crear oportunidades internacionales para jugadores jóvenes.

En charla con Redgol, Jorquera señala que “el scouting para mí no comienza cuando todo el mundo ya sabe que un jugador es bueno. Empieza mucho antes, cuando todavía hay que tener la visión para identificar lo que puede llegar a ser, desarrollarlo y después darle la oportunidad de demostrarlo”.

Marcelo Jorquera (a la izquierda) junto a Jetzen López

El orgullo por ver crecer a Jetzen López

Detalla que “en el caso de Jetzen, estoy muy orgulloso de haber creído en ese potencial desde el comienzo” y que desde edad muy temprana vi en él un potencial diferente y comenzamos un proceso de desarrollo y exposición internacional.

-¿Siente que está preparado para la Roja por lo aprendido en su academia?

Desde mi academia entrenamos técnica, pero también disciplina, responsabilidad y fortaleza mental. Hay chicos que entrenan conmigo desde las seis de la mañana. Después, cuando considero que están preparados, buscamos que entrenen y compitan internacionalmente. Algunos realizan períodos en Italia u otros países. Otros llegan a procesos más largos donde incluso tenemos que coordinar sus estudios mientras entrenan diariamente.

-¿Cuál es el apoyo con el que ha contado Jetzen?



Con Jetzen tuve una convicción muy grande desde temprano. Y quiero destacar algo fundamental: su familia hizo enormes sacrificios. Su madre estuvo apoyándolo y yo vi muy de cerca todo lo que hizo su padre, Jean Lopez. Trabajo, permisos, viajes, Europa, tiempo y una disciplina permanente alrededor de su hijo. Cuando un jugador es menor, el talento por sí solo no alcanza. La familia puede ser determinante, y creo que Jean tuvo un papel fundamental en aquellos años.

Después el fútbol naturalmente va incorporando clubes, entrenadores, representantes y nuevas personas. Pero todo tiene un comienzo. Yo estoy orgulloso de haber sido parte importante de esa primera etapa y, sobre todo, le tengo a Jetzen un cariño enorme como persona. Siempre voy a alegrarme de verlo crecer y cumplir sus objetivos.

Jetzen López juega en el Braga actualmente

–¿Cuáles son sus mayores virtudes futbolísticas y humanas?

Lo primero que vi en Jetzen fue su velocidad mental. Para mí eso es fundamental en scouting. No basta con observar quién corre más rápido o quién domina físicamente a los demás cuando son jóvenes. Yo observo cómo se perfila un jugador, qué información recoge antes de recibir, su lectura del juego, el timing, su visión, cómo utiliza los dos perfiles, cómo resuelve bajo presión y, especialmente, la velocidad con la que toma una decisión.

-¿Nunca dudó de las condiciones de Jetzen?

Jetzen tenía muchas de esas características desde muy temprano. Técnicamente era extraordinario, tenía visión, muy buen golpeo y un remate potentísimo. Pero lo que realmente me hacía pensar que podía llegar lejos era que pensaba rápido el fútbol. Después está la otra mitad: disciplina, alimentación, descanso, entrenamiento, personalidad, capacidad de escuchar y entorno familiar.

-¿Has seguido su carrera? ¿Cómo es su presente en Braga?

Naturalmente he seguido su carrera, aunque hace tiempo que ya no participo directamente de su día a día. Jetzen fue construyendo su propio camino y hoy está en SC Braga, una institución muy importante del fútbol portugués.

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–¿Ha tenido roce internacional?

Antes de esta oportunidad con Chile, también tuvo una experiencia importante representando a Australia a nivel juvenil. Con la selección australiana Sub 18 tuvo una actuación destacada frente a Uruguay, marcando dos goles. En ese proceso coincidió también con otro jugador que viene de un camino de desarrollo muy parecido al que trabajamos desde edades tempranas, lo que para mí también es una satisfacción enorme. Ahora Chile le está abriendo otra puerta y verlo llegar al entorno de la selección absoluta me produce mucha alegría.

-¿Cuál es el sentimiento de Jetzen hacia Chile siendo que vivió en el extranjero?

Eso prefiero que lo responda Jetzen, porque los sentimientos de una persona hacia un país son algo muy personal. Lo que sí puedo contar es lo que conocí de su familia. Jean es chileno y siempre tuvo una influencia muy importante sobre Jetzen. Yo vi la conexión que tenían como padre e hijo y todo el esfuerzo que hizo por él. Jetzen también tiene una historia importante con Australia y creo que ambas experiencias forman parte de quién es. Australia le dio una oportunidad importante a nivel de selección juvenil y Chile ahora le está abriendo otra puerta dentro del entorno de la selección absoluta.

-¿Es cierto que el Barcelona lo fue a buscar pero finalmente no se concretó que fuera a España?



Con Jetzen hicimos algo que forma parte de mi metodología hasta hoy: sacarlo de su zona de confort y exponerlo internacionalmente para comprobar su potencial en ambientes de mucha mayor exigencia. Viajamos desde Australia con un grupo de jugadores. Estuvimos inicialmente en Sabadell, en España, donde Jetzen llamó la atención y se abrió la conexión que posteriormente nos llevó hacia Barcelona. Después continuamos hacia Italia y estuvimos en Genoa. Allí Jetzen nuevamente respondió muy bien. Mientras estábamos en Italia recibimos el contacto para que regresara a Barcelona. Yo tenía una responsabilidad con el resto del grupo, porque debíamos continuar hacia Portugal para disputar la IberCup. Hablé con Jean y decidimos que la oportunidad de Jetzen tenía que tener prioridad. Jean volvió con él desde Italia hacia Barcelona mientras yo continué con los demás chicos.

Marcelo Jorquera junto a Jetzen

-¿Qué pasó al volver a España?

En Barcelona estuvimos involucrados en un proceso muy importante para un jugador de su edad. Finalmente existían cuestiones de documentación, residencia y situación familiar que hacían muy difícil concretar algo con un menor.

Después continuamos buscando oportunidades y exponiéndolo en Italia, incluyendo Torino y AS Roma. Pero lo verdaderamente importante no es hacer una lista de grandes escudos, lo importante es que poníamos a Jetzen delante de estructuras del máximo nivel y él respondía. Eso era lo que yo necesitaba comprobar como scout

– Aún es joven, ¿lo ves como un proyecto para consolidarse en la selección en las próximas Eliminatorias?

Creo muchísimo en su potencial. Si me hubieras preguntado cuando era muy joven si veía en Jetzen condiciones para llegar al fútbol internacional, te habría contestado que sí. Por eso hicimos todo aquel trabajo. Hoy sigo teniendo la misma convicción sobre sus condiciones. Pero una cosa es potencial y otra es asegurar el futuro de un futbolista. Llegar al entorno de la selección absoluta a su edad ya representa una oportunidad enorme. Ahora tiene que ganarse todo lo que venga. El talento abre una puerta, el comportamiento profesional y el trabajo diario determinan cuánto tiempo puedes permanecer allí. Yo tengo una confianza enorme en las condiciones de Jetzen. Creo que tiene potencial para competir por un lugar importante a nivel internacional y, si continúa desarrollándose correctamente, tiene herramientas para llegar muy lejos. Pero esa historia ahora le corresponde escribirla a él.