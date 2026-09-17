El volante de la U se para detrás de la postura de jugadores como Lucas Cepeda para exigir que el especialista en métricas asuma de forma definitiva.

Mientras se sigue extendiendo la teleserie para elegir al nuevo y definitivo entrenador para la Selección Chilena, no deja de llamar la atención que sean los futbolistas que hoy forman parte de la convocatoria que pidan públicamente la continuidad de Nicolás Córdova al mando.

Es que en momentos que existe una mancomunión entre hinchas, dirigentes e históricos por la opción de repatriar a Manuel Pellegrini, hay figuras como Benjamín Kuscevic, Lucas Cepeda o Rodrigo Echeverría que exigen a la ANFP que siga a cargo el especialista en métricas. Sumemos un jugador más.

Es que el volante Agustín Arce le entregó su público respaldo al trabajo de Córdova en la Selección y no dudó un instante en ponerlo como la primera opción para que se encargue del proceso de Clasificatorias rumbo al Mundial 2030.

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Agustín Arce exige a Córdova como técnico de la Selección

“Él me ha aportado muchísimo en lo que es el juego. Cuando empezamos los microciclos, mi intensidad no era muy buena, pero con Córdova he mejorado bastante y creo que se ha notado. Estoy muy feliz por el trabajo que está haciendo”, asegura el futbolista de Universidad de Chile.

Ante la posibilidad de que Nicolás Córdova sea quien encabece definitivamente el proceso de la Selección rumbo a la próxima cita planetaria, Arce respondió enfático que “creo que se debe seguir el trabajo que se viene haciendo. Estamos recién partiendo de cara al Mundial del 2030″.

Sobre los tres amistosos que disputará La Roja en Norteamérica, el volante expresó que “son de mucha intensidad, nos van a servir para agarrar experiencia de cara a las Eliminatorias. Canadá, Estados Unidos y México son equipos muy fuertes, jugaron el Mundial y lo hicieron de muy buena manera”.

Los próximos partidos de La Roja

Son tres los desafíos que tendrá La Roja que dirige interinamente Nicolás Córdovaen su gira por Norteamérica. El sábado 26 de septiembre visitarán a Canadá en el BMO Field de Toronto a las 20:00 horas. Tres días después, el martes 29, hará lo propio con Estados Unidos en St. Louis a las 21:00 horas.

El cierre de la gira para la Selección será también en suelo estadounidense, pero enfrentándose a México, en duelo a disputarse el martes 6 de octubre desde las 22:30 horas en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.