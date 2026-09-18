El Bichi analizó la decisión del volante de Flamengo de no venir a defender los colores de la selección chilena.

Una polémica decisión golpea a la selección nacional, porque le mejor jugador chileno que milita en el extranjero, Erick Pulgar, se niega a volver a ponerse la camiseta de la Roja.

El entrenador interino del equipo chileno, Nicolás Córdova, viajó a Río de Janeiro para intentar convencer al volante de Flamengo a que se sume al proyecto, sin embargo, no hizo caso.

El mediocampista del Fla explicó en sus redes sociales que no quiere venir a la Selección para dar paso a nuevas caras, situación que no deja conformes a nadie en la familia del fútbol chileno.

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Claudio Borghi lamenta la decisión de Erick Pulgar con la Roja

Alguien que conoce desde adentro a la selección chilena es Claudio Borghi, ex entrenador del equipo criollo, quien comentó la situación que protagoniza el ex Deportes Antofagasta.

El Bichi alzó la voz en TNT Sports, donde no dudó en criticar la determinación de Pulgar, porque bajo su punto de vista los futbolistas siempre tienen que estar disponibles para representar a su país.

Erick Pulgar no quiere jugar por la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

“El jugador tiene que estar siempre disponible, sea cual sea el entrenador de la Selección. No me vengan con que soy nacionalista, solamente cuando me conviene serlo. O estás o no estás”, dijo con firmeza el argentino.

Erick Pulgar prefiere seguir con su tranquilidad en Flamengo, equipo que clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de América, donde se medirá en una dura serie con Estudiantes de La Plata.

En síntesis

Erick Pulgar rechazó volver a la selección chilena tras reunirse con Nicolás Córdova .

rechazó volver a la selección chilena tras reunirse con . Claudio Borghi criticó la decisión del volante de marginarse de la Roja .

criticó la decisión del volante de marginarse de . Erick Pulgar clasificó a semifinales de la Copa Libertadores con Flamengo.