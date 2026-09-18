El uruguayo tiene números espectaculares en la campaña que está en curso, mejores que los delanteros de Colo Colo.

Una de las primeras medidas que tomó el entrenador Fernando Ortiz de cara a la confección del plantel de Colo Colo para 2026 era sacar a Salomón Rodríguez, debido a su paupérrimo rendimiento en 2025.

El atacante uruguayo tuvo una triste performance con la camiseta alba, de hecho, apenas marcó un gol en la Liga de Primera y un total de tres, si contamos todos los torneos que disputó.

Salomón Rodríguez partió como cedido a Montevideo City Torque, donde se convirtió en una especie de Marco van Basten charrúa y es la gran figura del cuadro uruguayo, que se metió en semifinales de la Copa Sudamericana.

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Salomón Rodríguez lleva más goles que los delanteros de Colo Colo

La temporada de Salomón Rodríguez está siendo majestuosa, de hecho, es la mejor en la carrera del delantero de 26 años, cuyo pase sigue perteneciendo a Colo Colo.

El zurdo es la estrella del Torque, donde ha jugado un total de 33 partidos sumando todos los torneos y lleva la linda cifra de 18 goles. Además, se dio el gusto de entregar cuatro asistencias.

Los números de Rodríguez son mejores que los dos delanteros que tiene Colo Colo en su plantilla, de hecho, supera por varios goles a los argentinos Javier Correa y Maximiliano Romero.

Javier Correa celebrando su gol ante la U en el Nacional. Foto: Andres Pina/Photosport

Correa, que ha tenido que soportar lesiones y suspensiones durante 2026, ha jugado un total de 18 partidos en el año, sumando Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, con un registro de 12 goles y 5 asistencias.

En tanto, Romero ha participado más que el cordobés en cancha, con 31 partidos disputados, y con un total de 15 conquistas en todas las competencias que tuvo Colo Colo en el año. Entregó apenas dos asistencias.

Salomón Rodríguez quiere seguir sumando goles a su canasta y sueña con meter a Montevideo City Torque en la final de la Copa Sudamericana.

En síntesis

Fernando Ortiz decidió sacar a Salomón Rodríguez de Colo Colo por su bajo rendimiento.

decidió sacar a de Colo Colo por su bajo rendimiento. Salomón Rodríguez registra 18 goles en 33 partidos con Montevideo City Torque en 2026.

registra con Montevideo City Torque en 2026. Rodríguez supera en goles a Javier Correa (12) y Maximiliano Romero (15) este año.