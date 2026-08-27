Tras salir en camilla por dolencia en su rodilla derecha, donde ya fue operado, el Tigre tiene diagnóstico oficial en Macul.

Maxi Romero alertó a todo Colo Colo en el triunfo ante Unión Española. En el triunfo 3-0 por Copa Chile, donde anotó un gol, el argentino salió en camilla con evidentes muestras de dolor, preocupando a todo el plantel.

Con antecedentes de lesiones en su rodilla derecha, incluso con operaciones, los hinchas albos ya se tomaban la cabeza. Este día jueves, el jugador se hizo los exámenes respectivos para aclarar su futuro.

“Maximiliano Romero sufrió una torsión en la rodilla derecha que le provocó una inflamación”, informó Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN. Tras eso, el comunicador dio a conocer la gravedad de la lesión del Tigre.

¿Juega el próximo partido? Así es la lesión de Maxi Romero

El jugador Maxi Romero finalmente podrá retornar al corto plazo a las canchas para jugar con Colo Colo. Su lesión no es tan grave como se pensaba, aunque esta semana no podría vestirse de corto.

Así salió el jugador anoche en el Estadio Nacional /Photosport

“El delantero de los albos se realizó los exámenes durante esta jornada. No es nada grave, pero está descartado para el partido ante Audax Italiano“, informó la citada fuente.

Romero ocupó su cuenta de Instagram para dejar un optimista mensaje tras su lesión en Copa Chile. “Nunca es suerte, siempre es Dios”, posteó en su historia, dando una señal de su buena disposición ante lo que le ocurrió.

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Maxi Romero lleva 15 goles este año con la camiseta de Colo Colo. De ese total, ocho son por la Liga de Primera, confirmando sus credenciales tras despachar seis tantos el año pasado con O’Higgins de Rancagua.