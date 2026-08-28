Los azules visitarán este domingo a Universidad de Concepción buscando una victoria tras la amarga derrota ante Colo Colo en el Superclásico.

Universidad de Chile buscará este fin de semana sacarse el mal sabor de boca que le dejó caer ante Colo Colo. Los azules visitarán a la U de Concepción este domingo 30 de agosto en el Ester Roa, donde esperan volver a los triunfos para por lo menos asegurar su segundo lugar.

Lamentablemente para este importante partido Fernando Gago deberá saber sortear una baja en defensa. Y ojo, que hablamos de uno que recién llegó hace unos días en el mercado de fichajes invernal.

De acuerdo a información entregada por Emisora Bullanguera, el defensor Igor Lichnovsky no está condiciones para este duelo válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026, esto a pesar de que ya jugó el pasado domingo ante Colo Colo en el Estadio Nacional.

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Igor Lichnovsky es baja en Universidad de Chile

El mencionado medio detalló que el ex América de México entrenó diferencia durante toda esta semana, razón por la cual no será parte de la delegación que viaje a tierras penquistas para enfrentar a Universidad de Concepción.

Igor Lichnovsky será baja en Universidad de Chile tras jugar su primer partido en su vuelta al club. | Foto: Photosport.

Con este panorama, se espera que Gago repita la defensa que enfrentó el Superclásico. Así las cosas, la retaguardia azul debería estar conformada por Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Marcelo Morales.

Ante la baja de Lichnovsky, uno que suma bonos para por lo menos ser una alternativa en la banca de suplentes es Bianneider Tamayo, quien perdió su lugar en el once titular luego de la recuperación de Matías Zaldivia.

¿Cuándo se juega el Universidad de Chile vs Universidad de Concepción?

La visita de la U al Campanil está pactada para este domingo 30 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este compromiso será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis