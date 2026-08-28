Fernando Gago mantiene la fe intacta en remontazo de la U: “Es una competencia”

El adiestrador trasandino ya dejó atrás la caída en el Superclásico y ahora se enfoca en el duelo ante el Campanil para volver a sumar de a tres.

Universidad de Chile da vuelta la página tras el Superclásico 200 del fútbol chileno. El Romántico Viajero no pudo superar a Colo Colo y cayó por 2-1 en el Estadio Nacional. Por lo que se agrandó al distancia en la Liga de Primera.

Ahora los dirigidos por Fernando Ortiz tienen 49 unidades, mientras la U se quedó con 36 puntos. Para peor, ahora quedó a la caza de Universidad Católica y Palestino que tienen 33. Incluso Ñublense está al acecho con 32.

ver también U. de Chile vs. U. de Concepción: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Pese a ello, Fernando Gago sigue mentalizado en volver a los triunfos lo antes posible y retornar a esa senda de victorias que arrastró hasta antes del Superclásico.

“Tenemos que seguir en competencia, con la misma identidad de afrontar de un compromiso con los chicos. Ahora pensar en lo que viene”, recalcó el trasandino este viernes.

Fernando Gago sueña con remontada histórica

Pero el tono cambió radicalmente en Fernando Gago al ser consultado por una histórica remontada que ya sería de 13 unidades para lograr quitarle el título a Colo Colo.

ver también La reacción de Gago ante la polémica con Aránguiz en el Superclásico: “¿Otra vez lo mismo?”

“Lo dije y lo voy a decir siempre mientras tengamos chances no pienso en un segundo puesto. Al contrario, necesitamos ganar todo lo que queda para mantener la esperanza de llegar a la ultima fecha con chances de ser campeón. Es una competencia de una copa y que queremos disputar y ganar”, aseguró el formado en Boca Juniors.

Incluso fue consultado si por está distancia se “bota el título”. Lo que como Luis Fonsi recalcó que no se dará por vencido hasta la última fecha. “No, yo no lo boto para nada”, sentenció.