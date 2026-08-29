Patricio Bustamante, quien dejó literalmente loco al DT cuando dirigía a la selección chilena por su trabajo en Calama, hizo un análisis exhaustivo del césped del Ester Roa Rebolledo, donde se medirán U de Concepción ante el Bulla.

Patricio Bustamante admitió hace varios años que su rol como canchero cambió radicalmente desde que conoció a Marcelo Bielsa y por estos días, se refirió a los trabajos en el césped del estadio Ester Roa Rebolledo para recibir a la U de Chile. Los azules serán visitantes de la Universidad de Concepción.

Bustamante tuvo una experiencia en 2008 con la selección chilena que dirigía el Loco Bielsa. Y eso le cambió la manera de ver su profesión. “Me puse más exigente, más trabajólico y más perfeccionista. Cada día estudiando más”, le contó a Emol en julio de 2012.

En ese contexto, el nacido en Constitución y criado en Curicó atendió el llamado de RedGol para hablar del pasto del estadio que albergará el duelo entre el Campanil y el Romántico Viajero. “He visto imágenes de los trabajos que están haciendo”, dijo Patricio Bustamante.

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“Son los correctos. Estéticamente quizá no sea muy buena cancha, pero se podrá jugar”, anticipó este icónico cuidador de la cancha del cuadro loíno, con todo lo que implica mantener un recinto de pasto natural en suelo desértico como el que tiene Calama.

Eso sí, hubo algo que le llamó la atención al experimentado canchero. “Me extraña que esa cancha fue prácticamente nueva para la Copa América. Y se jugó con lluvia ahí. Entonces no sé si el sustrato tendrá 30 centímetros y 100 por ciento de arena. No es lo que la FIFA obliga, pero lo recomienda”, aseguró.

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“Casi todas las canchas de Chile tienen base de arena. Hasta en Iquique, que no es una ciudad donde llueve mucho. Históricamente siempre se jugó con lluvia en Collao, no es algo de ahora. Puede que haya algún problema en la evacuación del agua de los drenajes, quizá no esté funcionando bien”, se animó a decir Patricio Bustamante.

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De impresionar a Bielsa por una cancha a analizar el césped que albergará U de Chile vs el Campanil

Muy lejos en el tiempo quedó esa experiencia que Patricio Bustamante vivió con Marcelo Bielsa en 2008, pero su experiencia lo transforma en una voz autorizada para anticipar cómo podría estar el campo de juego donde se disputará el duelo entre Universidad de Concepción ante U de Chile.

“Si el agua no sale con rapidez, tienes una cancha blanda, pero eso es fácil detectarlo. A veces cometen el error de que en una cancha que se sabe que se juega mucho, tiene partidos todos los fines de semana. Pero no entrenamientos. Creo que la variedad de pasto no es la más aconsejable si es que la base es de arena”, elucubró Bustamante.

Por cierto, consideró que ahí juega Fernández Vial y Deportes Concepción, además del cuadro estudiantil penquista. “La bermuda es un pasto que se enraiza muy bien en la arena. Los argentinos usan mucho eso. De hecho la base del Estadio Nacional es bermuda, lo que pasa es que en invierno se resiembra con raigrás para que se vea bonita. Y el Nacional no ha tenido problema”, dijo Bustamante.

El estadio Monumental también fue tema para él. “No entiendo por qué tanto inconveniente en la cancha de Colo Colo. Hay algo de la base y la variedad de pasto. Todo el mundo usa el pasto más rápido para salir y el más bonito, pero no es ese el que aguanta más en estos casos”, sentenció Bustamante.