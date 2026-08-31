Diego Flores constató que, en vez de tener una camiseta de arquero sin nombre, mantuvo la del meta expulsado y va contra el reglamento.

Cecilio Waterman se vistió de héroe en Universidad de Concepción, luego de tener que ponerse al arco en los últimos minutos de la victoria por 2-1 ante Universidad de Chile.

La expulsión de Jorge Broun en los descuentos del partido, además de no contar con cambios disponibles, hicieron que el panameño tomara la camiseta y los guantes para correr el riesgo.

Algo que, ahora provocó una sorpresa desde el árbitro Diego Flores, quien denunció al delantero por una insólita norma que está en el reglamento y que deberá ser revisado por el Tribunal de Disciplina.

Cecilio Waterman se puso al arco los últimos minutos ante U de Chile. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Waterman ocupó la misma camiseta de Broun

El árbitro Diego Flores explicó en el informe del compromiso entre Universidad de Concepción ante Universidad de Chile la denuncia contra Cecilio Waterman, quien terminó en el arco.

“Tras la expulsión del guardameta Jorge Broun, el jugador Cecilio Waterman asumió la posición de guardameta en Universidad de Concepción”, explicó en primera instancia.

Pero luego vendría un párrafo donde explica, reglamento en mano, que el panameño pasó por encima del reglamento, lo que corresponde notificar al Tribunal de Disciplina.

“Para desempeñar dicha función, utilizó la misma camiseta que había utilizado el guardameta expulsado Jorge Broun, manteniendo por tanto su número e identificación, en lugar de utilizar una camiseta de guardameta sin número ni identificación, conforme a lo establecido en el artículo 35 de las Bases del Campeonato“, finaliza.