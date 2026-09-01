Pronósticos Deportes Limache vs Ñublense: Cerveceros y Diablos Rojos juegan por tres puntos clave con la mira en las copas

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Deportes Limache vs Ñublense, el partido pendiente por la fecha 17 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Limache vs Ñublense Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 Deportes Limache acumula ocho partidos consecutivos con más de 2.5 goles, mientras Ñublense alcanzó esta cifra en cuatro de sus seis encuentros recientes. bet365 1.80 Pronóstico Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 La constante presencia de goles en los partidos recientes de Limache respalda un escenario activo, ya que acumula ocho jornadas consecutivas con al menos tres tantos totales. bet365 1.95 Pronóstico Tiros de esquina: Menos de 9.5 El registro reciente apunta a pocos córners: siete de nueve localías de Limache y seis de nueve visitas de Ñublense terminaron con nueve tiros de esquina o menos. bet365 2.00 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este miércoles 2 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, Deportes Limache y Ñublense se enfrentarán para recuperar el partido postergado de la fecha 17 del Campeonato Nacional.

Ambos elencos vienen de caer el fin de semana y buscarán reencontrarse con la victoria. El Tomate Mecánico perdió 3-0 ante Everton y marcha octavo con 27 puntos, mientras que los Diablos Rojos cayeron por la mínima ante Deportes Concepción y se ubican sextos con 32 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Antes de que comience este encuentro, nuestro analista te brinda los mejores pronósticos de Deportes Limache vs Ñublense, para que los consideres antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.

Promesa de goles en el Lucio Fariña Fernández

Deportes Limache llega a este duelo con una larga racha de compromisos con goles: en sus últimas ocho presentaciones en el Campeonato Nacional, hubo más de dos tantos.

En cuatro de los recientes seis juegos de Ñublense en el torneo, también se marcaron tres goles o más.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

Los Cerveceros quieren golpear en la primera mitad

En siete de sus nueve compromisos en condición de local en la liga esta temporada, el Tomate Mecánico anotó al menos un gol en los primeros 45 minutos.

En tres de sus últimos cinco salidas de casa, los Diablos Rojos recibieron un tanto o más en la primera parte.

Total de goles de Deportes Limache en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.95 en bet365

Dos elencos con pocos córners en sus partidos

En siete de los nueve partidos de los Cerveceros como locales en el certamen, se registraron menos de 10 tiros de esquina.

En seis de los nueve encuentros de los Diablos Rojos de visitantes en la competencia, también hubo nueve córners o menos.

Tiros de esquina: Menos de 9.5 – 2.00 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Limache vs Ñublense Cuotas ofrecidas por bet365 Deportes Limache 2.25 bet365 Empate 3.40 bet365 Ñublense 2.75 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Deportes Limache vs Ñublense: últimos partidos