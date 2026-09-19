Pronósticos Fiorentina vs Napoli: atractivo duelo en la fecha 5 de la liga italiana

Revisa los mejores pronósticos y apuestas en Fiorentina vs Napoli por la Serie A. Análisis, cuotas y predicciones para el partido.

La Serie A nos trae un duelo clave en su quinta jornada. Revisa los pronósticos de Fiorentina vs Napoli, un partido donde el equipo local busca ratificar su alza de rendimiento ante un rival siempre complicado.

El encuentro se disputará el domingo 20 de septiembre en el Stadio Artemio Franchi, y promete ser un choque de estilos entre un equipo en racha ofensiva y otro que busca solidez defensiva.

Nuestros picks Pronósticos: Fiorentina vs Napoli Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Fiorentina Fiorentina llega revitalizada bajo Vanoli y ha mejorado su eficacia ofensiva. Además, jugará en casa ante un Napoli con ausencias importantes y cierta inconsistencia en ataque. bet365 3.30 Pronóstico Ambos equipos anotan: Si Fiorentina superó 1.0 xG en todos sus partidos como local, aunque concedió 11 goles. Además, Napoli marcó en siete de sus últimas diez visitas y ambos anotaron en cuatro de cinco duelos directos. bet365 1.70 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Fiorentina vs Napoli

Fiorentina se encuentra entre los tres mejores equipos de la Serie A en goles esperados (xG) con 6.5, y todos sus cinco partidos oficiales de la temporada han tenido al menos tres goles.

se encuentra entre los tres mejores equipos de la en goles esperados (xG) con 6.5, y todos sus cinco partidos oficiales de la temporada han tenido al menos tres goles. Napoli ha mantenido su arco en cero en dos ocasiones esta temporada. En su último partido contra Bologna , solo permitieron 0.29 xG, su mejor registro defensivo hasta ahora.

ha mantenido su arco en cero en dos ocasiones esta temporada. En su último partido contra , solo permitieron 0.29 xG, su mejor registro defensivo hasta ahora. Cuatro de los últimos seis partidos de Napoli como visitante han terminado con menos de tres goles en el marcador.

El delantero argentino de Fiorentina, Franco Mastantuono, ya ha marcado tres goles y es el segundo jugador de la liga en goles esperados al arco (xGOT) con 2.9.

Cuotas 1X2 Cuotas: Fiorentina vs Napoli Cuotas ofrecidas por bet365 Fiorentina 3.30 bet365 Empate 3.50 bet365 Napoli 2.20 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Fiorentina vs Napoli

Fiorentina llega a este duelo con la moral por las nubes tras dos victorias consecutivas bajo el mando de su nuevo técnico, Paolo Vanoli. El equipo ha marcado siete goles en esos dos partidos, mostrando una notable mejoría ofensiva y un juego que ya se insinuaba en sus estadísticas de goles esperados.

Por su parte, Napoli ocupa el décimo lugar con seis puntos y aún no encuentra una regularidad en su juego de ataque, promediando apenas 4.0 remates al arco por partido. Aunque su victoria por 1-0 sobre Bologna se basó en una gran solidez defensiva, el equipo de Massimiliano Allegri sufre importantes bajas que podrían afectar su rendimiento.

Nuestra apuesta segura: Fiorentina gana el partido

Aunque Napoli es el favorito en las cuotas, el momento actual de la Fiorentina invita a confiar en ellos. El “efecto Vanoli” ha revitalizado al equipo, que ahora convierte en goles las numerosas ocasiones que genera. Jugando en casa y enfrentando a un rival con ausencias clave y un ataque inconsistente, la victoria de la Viola parece una opción muy atractiva.

Considerando el impulso anímico y el buen fútbol que están mostrando, la cuota por el triunfo local tiene un valor que no se puede ignorar.

Apuesta 1 | Fiorentina vs Napoli – Resultado final: Fiorentina – 3.30 en bet365

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Esta es una de las apuestas más lógicas para el partido. La Fiorentina de Vanoli es una máquina de atacar, superando la marca de 1.0 xG en todos sus partidos como local esta temporada. Sin embargo, su defensa sigue siendo un punto débil, habiendo concedido 11 goles, la cifra más alta de la liga.

Napoli, por su parte, ha marcado en siete de sus últimos diez partidos como visitante en la Serie A. La historia también respalda esta apuesta, ya que en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos, ambos equipos lograron anotar.

Apuesta 2 | Fiorentina vs Napoli – Ambos equipos anotan: Si – 1.70 en bet365

Si quieres seguir las alternativas de este partido mientras está en desarrollo, puedes revisar cómo apostar en vivo en bet365. Podrás conocer cómo interpretar los cambios en las cuotas y los mercados que pueden aparecer durante el juego.

Alineaciones probables en Fiorentina vs Napoli

Fiorentina: De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery, Ndour, Fagioli, Atta, Mastantuono, Njie, Beto.

De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery, Ndour, Fagioli, Atta, Mastantuono, Njie, Beto. Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Politano, Vergara, Hojlund.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Fiorentina vs Napoli

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Fiorentina vs Napoli?

Napoli es el ligero favorito según las casas de apuestas, pero el excelente estado de forma de Fiorentina bajo su nuevo entrenador y su condición de local igualan las probabilidades.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el domingo 20 de septiembre a las 07:30 horas (hora de Chile) en el Stadio Artemio Franchi. Podrá ser visto a través de las señales de streaming autorizadas.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 3.30 por la victoria de Fiorentina representa un valor significativo, dada su reciente alza de rendimiento y los problemas ofensivos de Napoli.

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