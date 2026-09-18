La escuadra que dirige Luis Mena sumó su segunda victoria consecutiva en los Odesur y quedó a un empate de entrar a la final por la medalla de oro.

Luego de un debut triunfal al vencer por 3-1 a Uruguay, la Selección Chilena Femenina Sub 20 disputaba su segundo encuentro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en pleno 18 de septiembre, enfrentándose a Venezuela.

Para este duelo, el técnico Luis Mena puso en cancha a Oriana Cristancho en el arco; Isidora Flores, Antonella Puelles, Florencia Gálvez y Gabriela García en defensa; Amparo Abarca, Anaís Álvarez y Geraldine Mardones en mediocampo; Catalina Muñoz, Vaitiare Pardo y Pamela Cabezas en delantera.

Chile necesitó del primer tiempo para establecer claras diferencias con la Vinotinto. A los 22′ abrió la cuenta Abarca tras un rebote dentro del área rival. Aumentó Pardo en los 33′ con lucida acción individual. Sobre el final del primer tiempo, Muñoz puso el 3-0 definitivo.

¿Cómo queda Chile Femenino en Juegos Suramericanos?

En este cuadrangular que se disputa en Rosario en esta disciplina, gracias a esta victoria La Roja es líder con seis puntos y queda a un empate de asegurar la final por la medalla de oro, gracias a sus dos victorias, seis goles a favor y apenas uno en contra.

El próximo desafío para Chile será este domingo 20 de septiembre cuando enfrente a Paraguay en el Estadio de la Asociación Rosarina de Fútbol. Tras este duelo conocerá a su eventual oponente en la definición por el primer puesto de los Juegos Suramericanos.

Aquella final del fútbol femenino en los Odesur se disputará el miércoles 23 de septiembre desde las 15:00 horas en este recinto donde se juegan todos los cotejos de esta modalidad. Cabe recordar que el mejor resultado de nuestro país fue medalla de plata en Santiago 2014.

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Así está la Tabla de Posiciones en el fútbol femenino de los Odesur