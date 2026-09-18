El Huaso demuestra que no es sólo apodo, porque la rompe en redes enseñando el baile nacional a su novia venezolana.

Todo Chile está celebrando las Fiestas Patrias, al ritmo de la cueca y poniéndole terremoto, chicha, empanada y asados, por lo mismo uno que no se queda abajo fue un ex jugador de la selección chilena.

Mauricio Isla tiene tan bien puesto su apodo que ahora se vistió de gala para bailar cueca en compañía de su pareja, Emily Matute, donde le enseñó los principales pasos.

En un video en sus redes sociales, la pareja se ve moviendo el cuerpo en Viña del Mar, con un Isla secó para la cueca y las tradiciones chilenas.

Mauricio Isla tiene bien puesto el apodo de Huaso.

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No se puso tímido

Emily Matute es la pareja de Mauricio Isla, es de Venezuela, pero no tuvo problemas para sacar el pañuelo y seguir los pasos de baile con una cueca nacional.

En el balón de un departamento en Reñaca, en Viña del Mar, los enamorados se la jugaron con el baile, lo que sacó aplausos de los seguidores del, ahora, ex jugador.

“Todavía estoy aprendiendo los pasos jajaja, pero las ganas y el cariño por esta tierra me sobran. Qué lindo celebrar a Chile ¡Felices Fiestas Patrias! Que este 18 se baile y se disfrute”, escribió en sus redes sociales.

Mira el video: