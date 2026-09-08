Joaquín Montecinos mostró gran cariño hacia el Huaso Isla y recordó que estuvieron cerca de jugar juntos en Colo Colo.

La noticia del retiro de Mauricio Isla no dejó a nadie indiferente. Muy querido por todos sus compañeros de la Generación Dorada, le fueron dedicando lindas palabras desde Claudio Bravo hasta Jean Beausejour.

Claro que no solamente los compañeros que vivieron momentos gloriosos con el Huaso le guardan un gran cariño. Es el caso de Joaquín Montecinos, quien compartió en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde quedamos eliminados.

“Mi Huasito querido, nos entregaste una noticia muy triste, pero la verdad es que estoy muy feliz de haberte podido conocer y de que hayamos formado una hermosa amistad gracias al fútbol”, señaló en sus redes.

Lo mejor de la dedicatoria fueron las postales que subió, las que incluían momentos íntimos en una concentración y hasta una fiesta de disfraces con camisetas de fútbol, en la que estaba Bravo.

Montecinos y el cariño por el Huaso Isla

El actual jugador de Deportes Concepción señaló que “recordaré siempre lo felices que fuimos dentro de una cancha, cuantos cafés, mates y anécdotas ahí con el gran capitán Claudio Bravo”.

“Siempre te dije que me habría encantado poder jugar en algún equipo juntos, estuvimos muy cerca de lograrlo, pero la vida nos unió para seguir compartiendo muchos momentos más”, detalló por su frustrado paso el año pasado a Colo Colo, cuando estaba en O’Higgins.

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“Amigo de corazón te deseo lo mejor en todo lo que venga. Hiciste una carrera increíble, dejaste a Chile y tu familia en lo más alto. Te quiero mucho y me imagino que harás alguna despedida para que me anotes”, finalizó el Joaco.