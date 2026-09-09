El nuevo talento de los azules mira el camino recorrido por otros formados en casa, lo que abre la esperanza de un salto a Europa.

Agustín Arce es la gran carta de venta que tiene Universidad de Chile, una vez que ya vieron partir al extranjero a Lucas Assadi, quien firmó por el AIK del fútbol de Suecia.

Un camino que busca replicar lo que pasó con Darío Osorio en el Midtjylland de Dinamarca, donde el formado de los azules la rompió, lo que le valió el salto al Crystal Palace en la Premier League.

Un mapa que ahora buscan para Agustín Arce, con un camino que, si bien parece más largo al alto nivel, puede darle muchos frutos a la U, tanto dentro como en la billetera.

Agustín Arce se ha consolidado como titular en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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La ruta de Assadi y Osorio en la U

Agustín Arce ha sido titular indiscutido con el técnico Fernando Gago, ganando su espacio en Universidad de Chile, lo que incluso ha sido motivo para que equipos pregunten desde el extranjero.

Por lo mismo, el volante sabe que puede tener una guía con lo que pasó con Lucas Assadi y Darío Osorio, aunque primero prefiere tener el foco puesto en la U.

“Es un gran ejemplo, son grandes ejemplos, saltar a Europa es lo que todo jugador quiere, pero creo que hoy en día me enfoco en la U, en el partido del fin de semana y sólo en eso”, explicó Arce.

En ese sentido, asegura que debe ir con calma, quemando etapas, por lo que ahora nadie lo puede sacar del juego en la U: “Lo otro se verá más adelante. jugando uno va creciendo”.