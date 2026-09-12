Darío Osorio había comenzado con todo su nuevo desafío en Inglaterra. El chileno rápidamente sumó minutos con el Crystal Palace, pero ahora recibió su primera mala noticia desde que aterrizó.
El formado en Universidad de Chile no fue citado para el partido ante Ipswich Town, correspondiente a la cuarta fecha de la Premier League, por lo que finalmente no podrá protagonizar el esperado duelo de chilenos frente a Marcelino Núñez.
La ausencia llama la atención considerando que Osorio había comenzado a ganar terreno rápidamente desde su llegada a las Águilas.
Osorio ya tuvo su estreno a dos días de llegar al Crystal Palace.
Darío Osorio queda fuera ante Ipswich Town
Con pocos entrenamientos junto a sus compañeros, el seleccionado nacional hizo su debut oficial en la remontada frente al Fulham por la Premier League, dando sus primeros pasos en el fútbol inglés.
Solo tres días después de su estreno, Osorio recibió una nueva oportunidad y consiguió su primera titularidad con Crystal Palace. El chileno arrancó desde el primer minuto en la victoria por 3-0 sobre Middlesbrough.
Todo apuntaba a que seguiría sumando protagonismo, pero ahora apareció el primer mazazo: no forma parte de los citados para enfrentar al Ipswich Town.
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De esta manera, Osorio tendrá que esperar para volver a sumar minutos con su nuevo club y continuar su proceso de adaptación a una de las ligas más exigentes del mundo.
Crystal Palace enfrenta a Ipswich Town este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas de Chile, en un compromiso donde Marcelino Núñez sí podía aparecer como uno de los protagonistas nacionales.
En resumen…
- Darío Osorio no fue citado para enfrentar al Ipswich Town.
- El chileno ya había debutado en Premier y luego fue titular por Carabao Cup.
- Es su primera ausencia de una convocatoria desde su llegada al Crystal Palace.