El chileno jugó su primer compromiso como titular en la victoria por 3-0 sobre el Middlesbrough por la tercera ronda de la Carabao Cup.

Darío Osorio jugó su primer partido como titular con la camiseta del Crystal Palace. Tras ver el pasado fin de semana algunos minutos por la Premier League, al chileno le llegó la oportunidad de ir desde el arranque en la Carabao Cup ante el Middlesbrough.

Y el chileno no desentonó, jugando hasta los 58’ en lo que fue el 3-0 y clasificación de ronda para su equipo, ganándose con esto algunos elogios de la siempre exigente prensa inglesa.

Sin embargo, hay quienes ya están elevando la vara para medir al formado en Universidad de Chile. Así lo dejaron en claro en el sitio partidario We Are Palace, donde en la evaluación del equipo le pusieron al atacante un 5 en la escala de 1 a 10.

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La exigente medición que recibió Darío Osorio tras su debut en el Palace

“Un debut complicado en el fútbol inglés para Osorio”, comenzaron escribiendo al momento de evaluar al chileno, agregando luego que “mostró destellos de su indudable talento en su primer partido como titular desde su fichaje por 24,7 millones de libras procedente del Midtjylland”.

“Casi creó una ocasión de gol para Pino tras una tenaz persecución a la defensa del Boro, como ya hizo con frecuencia en el entrenamiento contra el Ahanor la semana pasada. Sin embargo, algunos pases imprecisos le perjudicaron”, añadieron.

Darío Osorio jugó 58 minutos en su primer partido como titular en el Palace. | Foto: Getty Images.

Para cerrar dejaron en claro su optimismo en torno a Dario, afirmando que “con el tiempo, una vez que el chileno se acostumbre al juego físico del fútbol inglés, su excelente regate y su olfato goleador deberían convertirlo en uno de los favoritos de la afición de Selhurst Park”.

El próximo partido del Crystal Palace de Darío Osorio

Las Águilas volverán a jugar ante el Ipsiwch este sábado 12 de septiembre a las 11:00 (hora de Chile) en el Selhurst Park de Londres. Este compromiso será válido por la fecha 4 de la Premier League 2026-27.

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En síntesis