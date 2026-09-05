El chileno vio sus primeros minutos en la Premier League, con un importantísimo triunfo de visitante que lo alza en la tabla.

Fue en el minuto 88 cuando Darío Osorio hizo su gran estreno en la Premier League, en el partido en que el Crystal Palace ganó por 3-2 en su visita al Fulham, por la tercera fecha del torneo.

Un duelo de necesitados, ya que ambos habían perdido los primeros partidos, por lo que había necesidad de sumar tres puntos para escapar de los últimos lugares en la tabla de posiciones.

El chileno ingresó en el último suspiro, cuando su equipo ya tenía el marcador a favor, donde pudo demostrar algunas jugadas en sus primeros minutos en la Premier League.

Darío Osorio vino desde el banco de suplentes en el Crystal Palace. (Photo by James Fearn/Getty Images)

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Osorio suma su primera victoria con el Crystal Palace

El Fulham se hizo respetar de inmediato ante el Crystal Palace, cuando a los 11 minutos abrieron la cuenta en el marcador, con un fortuito gol de parte de Josh King.

Pero fue Tyrick Mitchell el que le dio un respiro al Crystal Palace, al anotar el empate 1-1 cuando el reloj marcaba los 35 minutos, algo que no duró mucho, porque a los 42′ César Palacios puso el 2-1 para los locales.

En el segundo tiempo el equipo del chileno tuvo suerte para encontrar el 2-2 con una jugada llena de rebotes, para que nuevamente Mitchell anotara para el cuadro visita.

Fue en el minuto 77 cuando Ben Chilwell, quien vino desde el banco, anotó el 3-2 para el triunfo del equipo de Darío Osorio, quien en su estreno pudo mostrar una pincelada de su talento.

Con este marcador, el Crystal Palace sumó el primer triunfo en la tabla de posiciones, lo que, momentáneamente, lo deja en el lugar 13 en la Premier League, lejos de la zona de descenso.

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