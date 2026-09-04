El chileno firmó esta semana en los Eagles por alrededor de 30 millones de euros.

Crystal Palace salta a la cancha en una nueva fecha de Premier League y enfrenta a Fulham como visita. Quien espera poder pisar el terreno de juego es Darío Osorio, por lo que te contamos cómo verlo.

El chileno arribó esta semana a Inglaterra en un negocio de alrededor de 30 millones de euros. Midtjylland se soba las manos, ya que concretó la venta más cara en la historia del fútbol de Dinamarca. Ahora el de Hijuelas debe responder con fútbol.

¿Dónde ver a Crystal Palace de Osorio vs Fulham?

Este encuentro no tendrá transmisión televisiva, por lo que la única alternativa para verlo será a través de la aplicación de streaming Disney+.

¿A qué hora es el partido de la Premier League?

Crystal Palace y Fulham juegan este sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas de Chile, en el Craven Cottage de Londres, Inglaterra.

Grandes expectativas por Osorio

Darío Osorio estuvo tres años en Midtjylland, donde logró adaptarse al fútbol europeo. Claro que ahora el arribar a Inglaterra requiere una exigencia mucho mayor que a lo que era el fútbol danés, pero el zurdo confía en poder estar a la altura de las expectativas.

De esta manera, Osorio se suma a Marcelino Núñez como los chilenos que juegan en la Premier League. La Roja, que tan malos años ha pasado últimamente, se ilusiona con tener otra vez a representantes en la liga más importante del mundo.

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Crystal Palace comenzó con dos derrotas en la presente campaña, por lo que esperan poder recuperar los puntos contra Fulham en condición de visita. Craven Cottage puede marcar la primera estación de Darío Osorio por la Premier League de Inglaterra.

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