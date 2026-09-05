De las pifias al gol del triunfo: La revancha de Octavio Rivero en noche mágica de la U

El delantero volvió a jugar por la Liga de Primera y fue clave para darlo vuelta ante Coquimbo y seguir soñando con el Chile 2.

Universidad de Chile logró un triunfo rehabilitador en la Liga de Primera. Tras los últimos tropezones, el elenco de Fernando Gago se reencontró con su gente y con una victoria que vuelve a ilusionar de cara a la recta final de campeonato.

Lo que contó con el gran retorno de Octavio Rivero al Romántico Viajero. El delantero dejó atrás las operaciones y molestias en su rodilla derecha, y en la cancha del Estadio Nacional volvió a brillar a lo grande.

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El charrúa ingresó bajo una pifiadera ya que la U perdía por 2-1 y además reemplazaba a Charles Aránguiz. Mientras Juan Martín Lucero lo hacía por Agustín Arce.

Pero a los pocos segundos en cancha, primero dejó solo al “Gato” para marcar el empate. Pero luego aprovechó la falta en el área y el gran gesto de Edu Vargas que le cedió el penal, para el definitivo 4-2. “¡Grítelo con el alma, Uru!”, enmarcó la cuenta oficial de la U.

“Son chicos que no van a dar mucho. Los necesitamos y confiamos en ellos”, recalcó Fernando Gago respaldando de principio a fin a sus delanteros.

La emoción de Octavio Rivero: “Noche redonda”

Tras marcar el gol del triunfo, Octavio Rivero no contuvo las lagrimas y se emocionó junto con sus compañeros de la U. También agradeció a Eduardo Vargas por cederle el penal en el último minuto.

“Estoy muy feliz por el triunfo. Lo necesitábamos, luego de dos derrotas duras. Hoy lo logramos en casa y con nuestra gente”, expresó emocionado a TNT Sports.

“Fue una noche redonda, también con Octavio que volvió a marcar. El gesto de Eduardo de darle el penal. Fue una gran jornada para el grupo”, recalcó por el triunfo que los mantiene en la lucha por el Chile 2 y un histórico remontazo.

Incluso defendió a los hinchas que lo criticaron en más de una ocasión. “Entiendo el enojo de la gente. Estamos en un club muy grande. Tenemos que estar más arriba”, sentenció.