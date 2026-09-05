De las pifias al gol del triunfo: La revancha de Octavio Rivero en noche mágica de la U

Universidad de Chile logró un triunfo rehabilitador en la Liga de Primera. Tras los últimos tropezones, el elenco de Fernando Gago se reencontró con su gente y con una victoria que vuelve a ilusionar de cara a la recta final de campeonato.
Lo que contó con el gran retorno de Octavio Rivero al Romántico Viajero. El delantero dejó atrás las operaciones y molestias en su rodilla derecha, y en la cancha del Estadio Nacional volvió a brillar a lo grande.
ver también
La U sufre para vencer a Coquimbo y seguir en pelea por Chile 2 gracias a Lucero y Rivero
El charrúa ingresó bajo una pifiadera ya que la U perdía por 2-1 y además reemplazaba a Charles Aránguiz. Mientras Juan Martín Lucero lo hacía por Agustín Arce.
Pero a los pocos segundos en cancha, primero dejó solo al “Gato” para marcar el empate. Pero luego aprovechó la falta en el área y el gran gesto de Edu Vargas que le cedió el penal, para el definitivo 4-2. “¡Grítelo con el alma, Uru!”, enmarcó la cuenta oficial de la U.
“Son chicos que no van a dar mucho. Los necesitamos y confiamos en ellos”, recalcó Fernando Gago respaldando de principio a fin a sus delanteros.
La emoción de Octavio Rivero: “Noche redonda”
Tras marcar el gol del triunfo, Octavio Rivero no contuvo las lagrimas y se emocionó junto con sus compañeros de la U. También agradeció a Eduardo Vargas por cederle el penal en el último minuto.
“Estoy muy feliz por el triunfo. Lo necesitábamos, luego de dos derrotas duras. Hoy lo logramos en casa y con nuestra gente”, expresó emocionado a TNT Sports.
“Fue una noche redonda, también con Octavio que volvió a marcar. El gesto de Eduardo de darle el penal. Fue una gran jornada para el grupo”, recalcó por el triunfo que los mantiene en la lucha por el Chile 2 y un histórico remontazo.
Incluso defendió a los hinchas que lo criticaron en más de una ocasión. “Entiendo el enojo de la gente. Estamos en un club muy grande. Tenemos que estar más arriba”, sentenció.