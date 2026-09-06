Huachipato rescató un trabajado empate ante Colo Colo. Esto en buena medida fue gracias a Christian Bravo, quien atajó todo. Incluso, esto le valió los halagos de Vozinha.

Los Albos querían seguir con su buena racha ganadora y de esta manera, mantener su muy amplia ventaja en la cima del torneo. Sin embargo, los de Talcahuano contaron con las manos de acero de su portero para así sellar el 0-0.

El buen momento con Vozinha

Una vez finalizado el encuentro, Christian Bravo fue elegido como la figura del partido. El arquero de 20 años de Huachipato ayudó a su equipo a sumar en un momento difícil, donde cada unidad les sirve para alejarse del fondo de la tabla de posiciones.

“Sabíamos que nos iba a tocar defender harto, pero teníamos la esperanza de haber tenido una y haber hecho un gol para llevarnos los tres puntos, pero se rescató uno y eso es lo importante. Siento que vamos en alza y llevamos dos partidos de buena manera y ahora enfocarse en lo que viene“, indicó Bravo a TNT Sports. El portero fue consultado sobre la bomba de ruido que recibió ante Coquimbo.

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“No culpo a la gente, estaban celebrando su aniversario y quizás se equivocaron en lanzar, pero no es culpa de la gente. No creo que por uno o dos hinchas que lanzaron la bomba se tenga que castigar a toda la gente, pero fueron días difíciles. Gracias a Dios me pude recuperar rápido para estar y aportar al equipo. Gracias a Dios no pasó nada grave y fue solo un susto”, señaló con mucha sinceridad.

En el partido entre Huachipato y Colo Colo se dio el estreno de Vozinha por la Liga de Primera, pero todos terminaron aplaudiendo a Christian Bravo. Incluso, el jugador acerero reveló que el meta de Cabo Verde se le acercó y lo saludó por su notable actuación.

“Una bonita experiencia, igual compartimos un rato. Me felicitó, me dijo que me siguiera yendo bien, así que nada. Son experiencias que uno se va llevando y lo van hacer haciendo crecer“, cerró Christian Bravo.