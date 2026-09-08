El entrenador argentino se despidió formalmente del plantel de los Cementeros y su segunda etapa al mando del equipo llegó a su fin justo días después de haber sufrido una derrota y una arritmia en Rancagua.

Luego de la derrota frente a O’Higgins, Unión La Calera tuvo que emitir un parte médico en torno a la condición de salud de Martín Cicotello. El entrenador argentino fue trasladado en ambulancia a un hospital para estabilizarlo de una arritmia cardíaca.

Evidentemente, tras ese percance que sufrió en el estadio El Teniente de Rancagua debió agendar varios chequeos médicos extra. Aunque pudo volver a la región de Valparaíso junto con el resto de la delegación de los Cementeros. Pero su segundo ciclo en el club llegó a su final a los días de eso.

Así lo informó el periodista Ricardo Maturana a través de su cuenta de X. “Cicotello no sigue en Unión La Calera. Hoy se despidió del plantel en Mantagua”, aseguró el citado comunicador en la exred social del pajarito, donde además dejó el 21,2 por ciento de rendimiento que contabilizó el trasandino en su estadía reciente como estratego calerano.

Martín Cicotello no va más en Unión La Calera. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Cicotello, quien fue ayudante de Frank Darío Kudelka en Universidad de Chile, había estado en La Calera en la parte final de la temporada 2023, donde dirigió 17 partidos. Luego de eso, dirigió a Independiente Rivadavia de Mendoza en su país y al Montevideo City Torque de Uruguay.

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Unión La Calera define al reemplazante de Martín Cicotello

Por cierto, rápidamente Unión La Calera tomó la decisión del reemplazo de Martín Cicotello. Apostó por un nombre que en reiteradas ocasiones apareció como interino en el cuadro Cementero. La referencia es para Carlos Galdames, quien según el periodista Víctor González dirigió al plantel este 8 de septiembre.

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Este será el cuarto interinato de Galdames en el cuadro rojo, donde ya estuvo en dos partidos de la Copa Sudamericana 2022 y uno del Campeonato Nacional ese mismo año, además de un duelo por la primera división en 2023 y otro por la Sudamericana de 2024.

Fecha Competición Partido Resultado 28/04/2022 Copa Sudamericana La Calera – Santos 1-1 05/05/2022 Copa Sudamericana Banfield – La Calera 0-1 ✅ 09/05/2022 Primera División La Calera – Audax Italiano 1-0 ✅ 14/05/2023 Primera División La Calera – Coquimbo Unido 1-2 ❌ 30/05/2024 Copa Sudamericana La Calera – Alianza FC 0-1 ❌

Por lo pronto, el siguiente escollo de los caleranos será Deportes Limache el lunes 14 de septiembre a contar de las 20:30 horas. Habrá que ver si será Galdames quien dirija al equipo o si la plana mayor de los Cementeros abrocha al entrenador titular antes.

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