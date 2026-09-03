El entrenador argentino esperaba recibir por estos días el sobre azul tras su pésima campaña en el cuadro cementero. Sin embargo, la dirigencia calera decidió mantenerlo en el cargo.

Todos los caminos parecían indicar que el ciclo de Martín Cicotello en Unión La Calera iba a llegar a su inevitable final, sobre todo tras la dura caída por 1-0 ante Deportes La Serena del lunes pasado, resultado que dejó a los cementeros como los colistas absolutos del a Liga de Primera 2026.

Así incluso lo sentía el propio DT argentino, quien tras el partido aseguró en conferencia que “tengo una reunión con la propiedad y se verán los pasos a seguir. Es inútil que analicemos el partido, tengo mi visión y ustedes la suya, los respeté siempre, así que es todo lo que tengo para decir, les pido respeten este momento”.

Sin embargo, la situación dio un vuelco notable con el correr de los días, ya que para sorpresa de muchos la dirigencia calerana optó por respaldar al argentino a pesar de sus pésimos resultados.

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Martín Cicotello seguirá como entrenador de Unión La Calera

De acuerdo a información entregada por el sitio Observador, los jugadores del plantel cemetnero hablaron con los dirigentes para defender al DT. Ahí, se le hizo un respaldo importante a Cicotello, algo que en el cuadro calerano tomaron en consideración.

Así las cosas Ricardo Pini, dueño del club, se reunió con el entrenador argentino vía telemática para ratificarlo como DT del equipo.

Cicotello en esta Liga de Primera 2026 registra cinco triunfos, cinco empates y once derrotas con Unión La Calera. | Foto: Photosport.

De esta manera, Cicotello se hizo cargo del entrenamiento del equipo de ayer miércoles en Mantagua, esto pensando en el duelo de este domingo ante O’Higgins en Rancagua por la fecha 22 del torneo.

Unión La Calera es el absoluto colista en la Liga de Primera con apenas 14 puntos tras 21 jornadas jugadas. Está a siete puntos del penúltimo, Cobresal, y a ocho unidades de la zona de la salvación.

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