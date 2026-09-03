Pronósticos Deportes Concepción vs Audax Italiano: los Lilas quieren seguir escalando y complicar a los Itálicos

RedGol te entrega las mejores apuestas y pronósticos de Deportes Concepción vs Audax Italiano, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Concepción vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Deportes Concepción Deportes Concepción acumula siete partidos invicto, incluidos seis triunfos, y además registra seis localías sin perder. Audax Italiano, en cambio, ganó solo uno de sus últimos ocho. bet365 1.91 Pronóstico Total de goles: Menos de 2.5 La tendencia apunta a un duelo de pocos goles: en cinco de los últimos seis partidos de Deportes Concepción hubo menos de tres tantos, mientras Audax Italiano repitió el registro en cinco de sus ocho anteriores. bet365 1.80 Pronóstico Anota en cualquier momento: Joaquín Larrivey Joaquín Larrivey atraviesa un gran momento: marcó tres goles en tres partidos de liga antes de su reciente regreso y suma siete conquistas y dos asistencias en el torneo, además de otros cinco tantos coperos. bet365 2.62 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este viernes 4 de septiembre, a las 20:30 horas en el Ester Roa, Deportes Concepción y Audax Italiano abrirán la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Los Lilas vienen de vencer por la mínima a Ñublense y se consolidan como candidatos a clasificar a las copas. En una buena racha reciente, suman siete partidos sin perder, con seis triunfos y un empate, y se ubican octavos con 30 puntos, a solo dos unidades de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Los Itálicos, en tanto, fueron goleados por Colo Colo en la última jornada y solo registran una victoria en sus últimos ocho encuentros. Actualmente, se encuentran decimoterceros con 22 puntos, a uno de Cobresal, que ocupa la zona de descenso.

En la previa del encuentro, nuestro especialista te trae los mejores pronósticos de Deportes Concepción vs Audax Italiano, para que consideres antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.

El gran momento del León de Collao se cruza con la irregularidad de Audax

Deportes Concepción acumula siete partidos sin perder en el Campeonato Nacional, con seis triunfos y un empate. Como local, suma seis presentaciones sin derrotas, con cinco victorias y una igualdad.

Audax Italiano, en tanto, ganó solo uno de sus últimos ocho encuentros, con cinco empates y dos derrotas. En condición de visitante, registra seis caídas, tres igualdades y un solo triunfo.

Resultado final: Deportes Concepción – 1.91 en bet365

Pocos goles: la estadística que comparten Lilas e Itálicos

En cinco de los últimos seis encuentros de los Lilas en el torneo, se registraron menos de tres tantos.

En cinco de los anteriores ocho desafíos de los Itálicos en esta competencia, también hubo dos goles o menos.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.80 en bet365

Larrivey quiere meter al Lila en las copas

Joaquín Larrivey ha atravesado un buen momento recientemente. Tras dos encuentros de ausencia por suspensión, disputó 16 minutos en el triunfo ante Ñublense. Previamente, había registrado tres goles en tres partidos de liga, ante O’Higgins, Universidad Católica y Universidad de Concepción.

Suma siete conquistas y dos asistencias en el torneo, además de haber marcado tres tantos en la Copa de la Liga y dos en la Copa Chile.

Anota en cualquier momento: Joaquín Larrivey – 2.62 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Concepción vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por bet365 Deportes Concepción 1.91 bet365 Empate 3.40 bet365 Audax Italiano 3.70 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Deportes Concepción vs Audax Italiano: últimos partidos