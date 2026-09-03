Pronósticos Deportes Concepción vs Audax Italiano: los Lilas quieren seguir escalando y complicar a los Itálicos

Pronósticos: Deportes Concepción vs Audax Italiano
Este viernes 4 de septiembre, a las 20:30 horas en el Ester Roa, Deportes Concepción y Audax Italiano abrirán la fecha 22 del Campeonato Nacional.
Los Lilas vienen de vencer por la mínima a Ñublense y se consolidan como candidatos a clasificar a las copas. En una buena racha reciente, suman siete partidos sin perder, con seis triunfos y un empate, y se ubican octavos con 30 puntos, a solo dos unidades de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Los Itálicos, en tanto, fueron goleados por Colo Colo en la última jornada y solo registran una victoria en sus últimos ocho encuentros. Actualmente, se encuentran decimoterceros con 22 puntos, a uno de Cobresal, que ocupa la zona de descenso.
En la previa del encuentro, nuestro especialista te trae los mejores pronósticos de Deportes Concepción vs Audax Italiano, para que consideres antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.
El gran momento del León de Collao se cruza con la irregularidad de Audax
Deportes Concepción acumula siete partidos sin perder en el Campeonato Nacional, con seis triunfos y un empate. Como local, suma seis presentaciones sin derrotas, con cinco victorias y una igualdad.
Audax Italiano, en tanto, ganó solo uno de sus últimos ocho encuentros, con cinco empates y dos derrotas. En condición de visitante, registra seis caídas, tres igualdades y un solo triunfo.
Resultado final: Deportes Concepción – 1.91 en bet365
Pocos goles: la estadística que comparten Lilas e Itálicos
En cinco de los últimos seis encuentros de los Lilas en el torneo, se registraron menos de tres tantos.
En cinco de los anteriores ocho desafíos de los Itálicos en esta competencia, también hubo dos goles o menos.
Total de goles: Menos de 2.5 – 1.80 en bet365
Larrivey quiere meter al Lila en las copas
Joaquín Larrivey ha atravesado un buen momento recientemente. Tras dos encuentros de ausencia por suspensión, disputó 16 minutos en el triunfo ante Ñublense. Previamente, había registrado tres goles en tres partidos de liga, ante O’Higgins, Universidad Católica y Universidad de Concepción.
Suma siete conquistas y dos asistencias en el torneo, además de haber marcado tres tantos en la Copa de la Liga y dos en la Copa Chile.
Anota en cualquier momento: Joaquín Larrivey – 2.62 en bet365
Cuotas: Deportes Concepción vs Audax Italiano
Historial de Deportes Concepción vs Audax Italiano: últimos partidos
- Audax Italiano 3-0 Deportes Concepción (Campeonato Nacional 2026)
- Audax Italiano 2-1 Deportes Concepción (Copa Chile 2025)
- Deportes Concepción 0-0 Audax Italiano (Copa Chile 2025)
- Audax Italiano 3-2 Deportes Concepción (Apertura 2008)
- Deportes Concepción 2-1 Audax Italiano (Clausura 2007)