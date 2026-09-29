El historial de Chile vs Estados Unidos: esto paga una victoria de La Roja

La Selección Chilena domina el historial contra los estadounidenses. Los antecedentes y las cuotas del partido.

Cuotas 1X2 Cuotas: Estados Unidos vs Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Estados Unidos 1.42 bet365 Empate 4.10 bet365 Chile 6.50 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

La Selección Chilena visita a Estados Unidos en un amistoso internacional, programado para el martes 29 de septiembre a las 21:00 horas. El equipo de Nicolás Córdova viene de caer por la mínima ante Canadá, mientras que los norteamericanos superaron por 4-1 a Perú.

De todas maneras, aunque no es favorito, el seleccionado nacional domina el historial contra los estadounidenses: así están las cuotas del encuentro y estos son los antecedentes entre ambos combinados. Además, puedes revisar los pronósticos de Chile vs Estados Unidos.

Estados Unidos es favorito por su actualidad

Estados Unidos es el gran favorito para este partido, por su localía, el buen desempeño en el Mundial y la jerarquía de una plantilla en constante progreso. Viene de golear a Perú por 4-1.

El seleccionado estadounidense se mantuvo invicto en los últimos tres enfrentamientos ante La Roja en su territorio: victoria 2-1 en 1999 y empates en 2011 y 2019.

Resultado final: Estados Unidos – 1.42 en bet365

Los pocos empates en el historial son recientes

Los últimos dos enfrentamientos entre Estados Unidos y Chile en Norteamérica, acabaron 1-1: en Carson en 2011 y el de Houston en 2019.

Solo son tres las igualdades en el historial, ya que habían igualado en el amistoso disputado en Stockton en 1988, también por 1-1.

De todas maneras, USA lleva 13 partidos sin empates. El último fue el 10 de octubre de 2025 ante Ecuador. Chile suma ocho compromisos sin igualdades, desde la última jornada de las Eliminatorias, el 9 de septiembre de 2025 frente a Uruguay.

Resultado final: Empate – 4.10 en bet365

Chile quiere extender el historial favorable ante Estados Unidos

Chile domina el historial ante Estados Unidos con cinco victorias, tres empates y tres caídas. Sus victorias fueron en la Copa del Mundo de Brasil 1950, por 5-2 y en cuatro amistosos: 3-1 en San Diego en 1988, 3-0 en Fresno en 1988, 2-0 en Albuquerque y 3-2 en Rancagua en 2015.

Resultado final: Chile – 6.50 en bet365

El historial de Chile vs Estados Unidos