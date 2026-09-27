Los valores para el partido en Chinquihue llegan hasta los $51.750 considerando los cargos de la ticketera, generando críticas entre los hinchas.

El regreso de Colo Colo al Estadio Chinquihue comenzó a generar ruido antes de que la pelota ruede. Esta vez, el foco está puesto en el precio de las entradas para el duelo ante Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El encuentro de ida está programado para este martes 29 de septiembre en Puerto Montt. La revancha se disputará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.

Los precios base eran de $25.000 en Galería, $35.000 en Tribuna y $45.000 en Butaca Preferencial, pero el monto final aumenta por los cargos de Ticketplus.

Colo Colo ganó por la cuenta mínima a Audax Italiano en el Estadio Nacional.

¿Cuánto cuestan las entradas para Puerto Montt vs. Colo Colo?

De acuerdo con los valores publicados en el sitio web, los precios para asistir al encuentro son los siguientes:

Galería Norte: $28.750.

$28.750. Tribuna: $40.250.

$40.250. Butaca: $51.750.

El monto de la Butaca supera así los $50 mil, mientras que incluso el sector de Galería se acerca a los $30 mil.

Ticketplus también informa que las puertas del Estadio Chinquihue se abrirán a las 15:00 horas y que será obligatorio ingresar presentando la cédula de identidad.

ver también Colo Colo vs. Puerto Montt: fechas y horarios de los cuartos de Copa Chile

Hinchas cuestionan valores

Los precios rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde seguidores cuestionaron los montos establecidos para el esperado enfrentamiento entre Puerto Montt y Colo Colo.

La discusión incluso llegó hasta el ámbito político. El diputado Alejandro Bernales se refirió a los valores mediante sus redes sociales y escribió: “Hasta el Chancho Lorenzo se espantó: Galería: 28.750 – Tribuna: 40.250 – Butaca: 51.750”.

Más allá de la polémica por los precios, ambos equipos ya se preparan para una serie que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Chile.

En resumen…