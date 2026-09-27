Azules hicieron su trabajo en el tiempo restante jugando como visita en el Estadio Nacional. Horas más tarde se viene la revancha en el mismo escenario.

U de Chile salió a la cancha del Estadio Nacional a hacer de visita ante Everton, en polémica llave. Es que la suspensión del duelo de ida obligó a disputar en Ñuñoa los siete minutos restantes (más descuentos) en la cancha donde hacen de local los azules.

Con Piero Maza nuevamente pitando, además de los mismos 22 futbolistas que terminaron jugando en Viña, se inició el tiempo restante en el Estadio Nacional. Ahí, sin público y con las mismas camisetas, la U confirmó el 1-0 inicial.

Curiosamente, la acción inició con un córner a favor de los azules, momento en que se suspendió la acción en el Sausalito. Entre risas, memes y polémicas, el partido terminó de disputarse de una particular manera.

El curioso descanso para U de Chile y Everton previo a la revancha

En duelo que empezó a las 14.45 en el Estadio Nacional, U de Chile le ganó 1-0 a Everton, en el tiempo restante de la ida de cuartos de final de Copa Chile. Luego de jugarse los siete minutos más el descuento, la acción no para en Ñuñoa.

Foto: U de Chile.

Nicolás Fernández, jugador de la U, dijo que “fue un partido largo por la espera, pero estos minutos eran importantes. No es lo habitual, lo sacamos adelante y nos vamos con el triunfo”.

Tal como estaba programado antes de la suspensión, la revancha se jugará desde las 17.30 en el mismo recinto. Eso sí, esta vez figura la U como local, por lo que cambiarán de camiseta y se permitirá el ingreso de público.

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Así, se cierra uno de los capítulos más lamentables del último tiempo en el fútbol chileno. Mientras aún se espera por sanciones, la U sacó ventaja en la ida como “visita” y alista minutos más tarde la revancha.

Para el duelo de vuelta, Fernando Gago y Walter Ribonetto pueden hacer cambios en el equipo, ya que la obligación de alinear a los mismos jugadores era en el compromiso de ida suspendido.