Finalmente el partido suspendido en el Sausalito se terminará de jugar este domingo en el Estadio Nacional, más de dos horas antes del compromiso de vuelta de estos octavos de final de la Copa Chile.

La ANFP tomó su decisión en torno los ocho minutos restantes del partido entre Everton y Universidad de Chile. Luego del final de escándalo que tuvo el duelo en el Sausalito por culpa de los hinchas azules, el ente rector de nuestro balompié resolvió que el compromiso termine de jugarse.

Finalmente este partido válido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile se reanudará este domingo en el Estadio Nacional a partir del minuto 82 y se disputará más los descuentos. Luego de esto, ambos elencos se irán a camarines para después jugar el compromiso de vuelta.

De cara a ese primer duelo que todavía debe terminarse la U confirmó los detalles de su desarrollo, que ojo, no tendrá casi nada que ver con lo que se verá en el partido de revancha. Sin ir más lejos, se jugará bastante antes y no contará con hinchas en las tribunas del recinto ñuñoíno.

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Así se jugarán los ocho minutos que faltan entre Universidad de Chile y Everton

Según informó la U en sus redes sociales, el reinicio de los minutos restantes entre azules y viñamarinos será este domingo 27 de septiembre a las 14:45 horas en el Estadio Nacional, sin público en las tribunas del coliseo.

Por su parte, el partido de vuelta mantiene su programación oficial, es decir, a las 17:30 horas en el mismo Estadio Nacional. Sacando cuentas, hablamos de poco más de dos horas después del término del duelo de ida.

Universidad de Chile y Everton jugarán con Nacional a puertas cerradas sus ocho minutos restantes. | Foto: Photosport.

¿Y a qué hora podrán ingresar los hinchas de la U? Pues de acuerdo a lo informado por el club laico, la apertura de las puertas del recinto será desde las 15:00 horas. Así las cosas, solo podrán entrar una vez que el primer compromiso haya llegado a su término.

“Con respecto a la venta de entradas, conforme a la decisión de la autoridad, queda limitada hasta las ya emitidas. Además, se informó que no podrán ingresar a este partido de revancha las personas que asistieron al sector de Galería laguna en el Estadio Sausalito, aunque ya hubieren comprado su entrada”, concluyeron en el romántico viajero.

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En síntesis