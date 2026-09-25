El cuadro viñamarino usó sus redes sociales para realizar sus descargos tras la postura que tomó la ANFP luego de los incidentes ocurridos en el Estadio Sausalito.

Pese a que en Everton esperaban una determinación distinta, la ANFP resolvió que los ocho minutos restantes de su duelo ante Universidad de Chile, suspendido por incidentes provocados por hinchas azules, se terminen de disputar este mismo día domingo en el Estadio Nacional.

El duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Chile se reanudará en el minuto 82 y se jugará más los descuentos. Luego de esto, ambos clubes se irán a camarines para luego jugar el compromiso de revancha.

La escuadra viñamarina no tardó en realizar sus descargos tras conocer esta noticia, lanzándose con un enérgico comunicado contra la ANFP. Para los Oro y Cielo, la gravedad de los incidentes ocurridos en el Sausalito, obligaban otro desenlace.

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El enojo de Everton tras la decisión de la ANFP en su partido con Universidad de Chile

Por medio de sus redes sociales oficiales Everton afirmó que “no compartimos la decisión adoptada por el Directorio. Consideramos que los hechos ocurridos durante el encuentro revisten la máxima gravedad y, por su naturaleza, ameritaban un desenlace distinto”.

“Se trató de actos que pusieron en riesgo directo la integridad de jugadores, cuerpo técnico, funcionarios e hinchas presentes en el estadio, y que no pueden ser relativizados”, añadieron.

El comunicado que lanzó Everton.

Sin embargo, en la escuadra ruletera fueron claros en asegurar que “no obstante lo anterior, y demostrando nuestro incuestionable respeto hacia la institucionalidad del fútbol chileno, acataremos la determinación adoptada”.

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Universidad de Chile y Everton?

La revancha entre azules y viñamarinos está pactado para este domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

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En síntesis