Insólita explicación de una de las barras azules tras los incidentes en Sausalito. En redes sociales los demás hinchas repudiaron el accionar.

Corría el minuto 82 en el Sausalito, y con U de Chile 1-0 arriba ante Everton, el primer bengalazo cayó junto al jugador azul Maxi Guerrero. De ahí en más se desató la grande en Viña y una lluvia de fuegos de artificio inundó la cancha.

En comunicado de la facción “Quinta Región”, la barra que apoya a U de Chile, salieron al paso de las críticas tras la suspensión del duelo por los hechos de violencia. Ahí dieron una insólita explicación, en viral escrito que dio la vuelta en redes.

“Como organización lamentamos los incidentes ocurridos el día de ayer en el Estadio Sausalito. Como cada año que la U visita nuestra región, nos encargamos de organizar una fiesta apra recibir al club”, partió diciendo la barra.

La “justificación” de barristas de U de Chile

El comunicado de la barra de la región de Valparaíso dejó coletazos. Los propios hinchas de U de Chile en la red social X repudiaron el hecho, mientras posteriormente la barra oficial del equipo también salió al paso.

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“El día de ayer, lamentablemente por un error de manipulación se vio afectada la continuidad del partido… Dejamos en claro que nunca fue nuestra intención detener el partido, realizar algún tipo de protesta o dañar algún asistente”, se defendieron.

La explicación sacó ronchas en los demás hinchas de la U, sobre todo considerando que las bengalas cayeron también en sectores donde habían familias entre el público.

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El partido de vuelta, por ahora, está programado para este domingo 27 de septiembre, a las 17.30 horas en el Estadio Nacional. Lo que ya es un hecho es que los hinchas azules que estuvieron en el sector de la barra ayer no podrán ingresar al estadio en la revancha.

Los comunicados: