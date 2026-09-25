Albos e itálicos definirán esta tarde en el Estadio Nacional a un nuevo clasificado a los cuartos de final del certamen criollo.

La acción de la Copa Chile 2026 no se detiene con el choque de esta noche entre Colo Colo y Audax Italiano. Tras igualar sin goles en la ida albos e itálicos se verán las caras en el Estadio Nacional, donde buscarán definir a un clasificado a la ronda de los cuartos de final.

Para este importante compromiso ambos elencos preparan cambios claves en su respectivas formaciones. Por el lado del Cacique el DT Fernando Ortiz apostará por sacar a Matías Fernández y Maxi Romero para dar espacio a los juveniles Cristián Díaz y Gedeón Díaz.

En tanto, Patricio Graff en el cuadro de La Florida se la jugará por sentar al portero Tomás Ahumada para entregarle los guantes de titular a Pedro Garrido, quien en este 2026 apenas ha atajado en un par de partidos en el pórtico audino.

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El vencedor de este cruce jugará en los cuartos de final de la Copa Chile 2026 ante al ganador de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense. En la ida, fue el cuadro albiverde el que pegó primero al ganar por 2-0 como local.

¿A qué hora se jugará la vuelta entre Colo Colo y Audax Italiano?

Albos e itálicos se verán las caras hoy viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Colo Colo y Audax no se hicieron daño en la ida del pasado martes en el Estadio Nacional. | Foto: Photosport.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile 2026?

Este compromiso será transmitido por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium. Además irá de manera online y por streaming a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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En síntesis