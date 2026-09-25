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Copa Chile

La razón por la que Tomás Ahumada será suplente en el arco de Audax en la revancha ante Colo Colo

El portero audino, una de las principales figuras en el empate sin goles de la ida del pasado martes, finalmente irá a la banca de suplentes esta noche.

Por Patricio Echagüe

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Ahumada irá a la banca esta noche ante Colo Colo.
© Photosport.Ahumada irá a la banca esta noche ante Colo Colo.

Audax Italiano logró dejar la llave abierta de octavos de final de Copa Chile ante Colo Colo. Los itálicos aguantaron el empate a cero y esta noche definirán en el Estadio Nacional al clasificado a la próxima ronda del certamen criollo.

De cara a este compromiso Patricio Graff, entrenador del cuadro de La Florida, se la jugará por un arriesgado cambio. Y es que el argentino sentará en la banca a una de las grandes figuras del partido de ida en el recinto ñuñoíno: Tomás Ahumada.

Pese a su gran cometido hace un par días, mandándose varias atajadas claves para mantener su portería en cero, el arquero de 25 años entregará  los guantes para este decisivo partido. Con esto, será el meta Pedro Garrido quien vaya desde el arranque.

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El motivo por el que Ahumada será suplente ante Colo Colo

De acuerdo a información entregada por la periodista Andrea Hernández en TNT Sports, la razón detrás de esta decisión de Graff es que desde un principio se planificó que en esta llave ante los albos iba a ser un partido para cada guardameta.

Pedro Garrido será el portero titular esta noche ante Colo Colo. | Foto: Audax Italiano.

Pedro Garrido será el portero titular esta noche ante Colo Colo. | Foto: Audax Italiano.

Con esto, se descarta que sea una lesión la que esté detrás de la marginación de Ahumada, quien verá desde la banca de suplentes como su equipo buscará dar uno de los grandes batacazos en esta Copa Chile.

Pedro Garrido (22 años) llegó a inicios del 2026 a Audax Italiano mediante un préstamo desde Universidad de Chile. En este temporada ha jugado dos partidos, ambos por Copa Chile, en la derrota por 0-1 ante Deportes Santa Cruz y luego en el triunfo por 1-0 sobre Magallanes por el Grupo G.

¿A qué hora se jugará la vuelta entre Colo Colo y Audax Italiano?

Albos e itálicos se enfrentarán hoy viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El vencedor de este cruce jugará en los cuartos de final de la Copa Chile 2026 ante al ganador de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

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En síntesis

  • Pedro Garrido será el arquero titular de Audax Italiano hoy ante Colo Colo.
  • Tomás Ahumada irá a la banca en Audax por rotación planificada de su entrenador.
  • Audax Italiano y Colo Colo juegan la revancha este viernes 25 de septiembre a las 20:00.
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