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Selección Chilena

Chile vs. Canadá: horario y dónde ver EN VIVO el amistoso de La Roja

La Selección Chilena comienza su gira por Norteamérica ante el conjunto canadiense.

Por Franccesca Arnechino

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La Roja ya prepara la fecha FIFA: primer partido será ante Canadá
© C. Parra - FFCh.La Roja ya prepara la fecha FIFA: primer partido será ante Canadá

La Roja ya está instalada en Toronto para afrontar una nueva fecha FIFA, donde tendrá una agenda de tres amistosos. El primero será frente a Canadá, en un partido que marcará el inicio de la gira dirigida por Nicolás Córdova.

El duelo se disputará en el BMO Field de Toronto, escenario donde Chile buscará sumar minutos pensando en el proceso rumbo a las Eliminatorias del Mundial 2030.

Los partidos de La Selección Chilena también se pueden apostar en JugaBet. En Chile vs. Canadá las cuotas son 5.01, 3.80 y 1.71, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 a La Roja paga $52.605.

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¿Cuándo juega Chile vs. Canadá?

El partido entre Chile y Canadá será este sábado 26 de septiembre, desde las 20:00 horas de Chile, en el BMO Field de Toronto, dando inicio a una serie de tres compromisos amistosos para La Roja.

Luego de enfrentar a los canadienses, La Roja también tendrá duelos ante Estados Unidos y México durante esta fecha FIFA.

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¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. Canadá ?

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión del amistoso.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega

Abierto

  • 9 (Santiago)
  • TDT
  • 9.1 (Santiago)
  • 3.1 (Arica)
  • 2.1 (Iquique)
  • 9.1 (Antofagasta)
  • 11.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 5.1 (Gran Valparaí’so)
  • 12.1 (Talca)
  • 2.1 (Gran Concepci—n)
  • 5.1 (Temuco)
  • 8.1 (Valdivia)
  • 2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)
  • 10.1 (Coyhaique)
  • 13.1 (Punta Arenas)

Cable

  • VTR: 20(Santiago)/709
  • DirecTV: 150/1150
  • Movistar: 120/809
  • Claro: 54/554
  • Zapping: 20
  • TuVes HD: 56
  • Entel: 65
  • Mundo: 16/516
  • GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

En resumen…

  • Partido: Chile vs. Canadá.
  • Fecha y hora: sábado 26 de septiembre, 20:00 horas.
  • TV y streaming: Mega y Mega GO.
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