El DT interino de la Roja fue captado en plena práctica, donde dejó varios conceptos para sus pupilos y una conclusión severa si no son capaces de coordinar la presión. ¡Revisa los detalles y el VIDEO!

Nicolás Córdova afina detalles para los tres amistosos que la selección chilena disputará en América del Norte y definitivamente cambió las métricas por la geometría. Así se apreció en un video que difundió ESPN, donde se aprecian varias indicaciones del DT interino.

Las instrucciones fueron acompañadas de varias preguntas hacia sus dirigidos. Como lo hace un profesor en la clase cuando descubre que sus alumnos no entienden lo suficiente. “Es un cuadrado. ¡Nadie habla! Es un cuadrado no un rombo”, gritó Córdova en el comienzo de la secuencia.

“No es tuyo, de nuevo allá. No se echen para atrás o nos van a tener la pelota todo el tiempo. Salta Maxi (Gutiérrez) y la juegan afuera, salto de acá. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde tengo el profundo? Mira para atrás, dónde lo tengo. Si vas afuera, tenemos un tiempo para llegar”, explicó el entrenador, quien en realidad es el jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas de Chile.

Así es Nicolás Córdova en una práctica de la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

“Si la juega Ben (Brereton) ahí, hay un tiempo para llegar. ¿Seguro? Si está Ben ahí, tapo por acá, cierra Maxi, cierro el medio y dejo al arquero. Cierra Lea (Hernández), seguimos en el rombo. ¿Quién es punta de rombo en este momento?”, gritó efusivamente Córdova.

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La geometría presente en los entrenamientos de Córdova en la selección chilena

Esas referencias de geometría motivaron consultas de Córdova a los jugadores de la selección chilena. Algunas consiguieron la respuesta esperada. Y otras, no. “¿Quién es la punta y quién es la base? Chino, ¿quién es la punta ahora? La punta de rombo, Chino”, le dijo el DT a Leandro Hernández, quien vive su primera citación.

“¿La va a jugar ahí Maxi? ¿Puede jugarla? Ya queda base. Salta al otro lado, eras base. ¿Quién es ahora punta?”, insistió Córdova, quien prepara los partidos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México en esta triple fecha FIFA en Norteamérica.

Nicolás Córdova en acción durante una práctica de la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

Y les dejó una conclusión a sus pupilos para coordinar mejor los movimientos sin balón. “Si cada uno salta donde quiere, van a correr detrás de la pelota. Si no es un equipo organizado no se puede presionar”, sentenció Córdova, quien sumó como invitado a su staff técnico a Gonzalo Jara para esta aventura.

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Revisa el video de Nicolás Córdova