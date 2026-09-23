El icónico Gabriel Mendoza, quien jugó 36 partidos en la Roja y hasta portó el brazalete, se opuso de manera tajante a la invitación para Jarita en el staff técnico de Córdova durante la gira por América del Norte donde se jugarán tres partidos amistosos.

La inclusión de Gonzalo Jara al staff técnico de la selección chilena fue una sorpresa para todos. Esa decisión provino de Nicolás Córdova y ha motivado un sinfín de reacciones en torno a los posibles motivos de la presencia del bicampeón de América en la gira para afrontar esta fecha FIFA triple.

Tal es el caso de Gabriel Mendoza, quien disputó 36 partidos Clase A con la Roja e incluso llegó a ser capitán. El Coca contestó un llamado de RedGol para analizar esta medida. “No sé si me gusta o no, pero parece extraño”, aseguró sobre la idea de sumar a Jarita al staff.

Sobre todo por el presente del oriundo de Hualpén dedicado a las comunicaciones. Jara trabaja como comentarista en TNT Sports y también en ADN Deportes. “Cuando trabajas en los medios debes definirte”, manifestó el Coca Mendoza.

Gabriel Mendoza como capitán de la selección chilena. (Foto: La Roja).

Para el icónico lateral derecho campeón de América con el Cacique hay un evidente conflicto de interés. “Es eso o trabajar en la selección. Pero si no estás en ningún lado, es como cuando me invitan a ver a Colo Colo. Pero yo no estoy en los medios”, repasó el otrora jugador de O’Higgins y los albos.

Gonzalo Jara en una práctica de la selección chilena en América del Norte. (Foto: Carlos Parra | FFCh).

“Es un poco para contar la experiencia, pero no debería haber sido así. No me parece bien ni correcto”, dijo el Coca Mendoza, siempre fiel a su estilo de decir las cosas tal como le parecen. De hecho, también abordó el futuro de Nicolás Córdova.

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Coca Mendoza despotrica por la presencia de Gonzalo Jara en la selección chilena y habla de Córdova

Para Gabriel Mendoza, que Gonzalo Jara acompañe a la selección chilena en la gira para disputar partidos amistosos ante Canadá, México y Estados Unidos se ve mal. Aunque sabe que quizá sea la despedida de Nicolás Córdova. “Creo que se va después de estos partidos amistosos”, aseguró el Coca.

“No sé si será tan así. Hay que definir un técnico claro, una planificación y un proceso. Yo creo que él no se quiere ir. Pero la presión hace eso”, añadió Mendoza, consciente de que los comentarios tanto de la prensa como de los hinchas no son positivos con Córdova.

Nicolás Córdova junto a Gonzalo Jara en América del Norte. (Foto: Carlos Parra | FFCh).

De hecho, el cargo que tiene él es jefe técnico de las Selecciones Juveniles Masculinas de Chile. “Sabe mucho, tiene harta experiencia. Pero para la selección adulta, el que llegue tendrá que tomar las riendas y traer un DT con experiencia en selecciones y en Eliminatorias”, sentenció el Coca Mendoza.