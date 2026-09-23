“Hay que saber perder”: La pelea que empañó la final del fútbol femenino entre Chile y Venezuela

La Roja Sub 20 dirigida por Luis Mena no pudo quedarse con el oro y terminó sucumbiendo en los penales. Para peor, batalla campal se registró en plena cancha.

La selección chilena sufrió un duro traspié en la definición del oro en los Juegos Suramericanos 2026. El elenco Sub 20 dirigido por Luis Mena no supo mantener la ventaja en los 90 minutos de partido, y dejó escapar la presea dorada en los penales.

Lo que asomaba como un triunfo cómodo con el gol de Antonella Martínez al minuto 49. Pero en un minuto todo se fue a las pailas. En el 90’ se cobró penal por mano en el área chilena. Karla Alfonzo fue la encargada de poner el 1-1.

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En la tanda de penales la vinotinto sacó a relucir su especialidad y los argumentos necesarios para quedarse con el triunfo por 4-2 con gran presentación de la portera Valeria Rebanales.

“No se puede creer este final. Es una pena por la selección femenina”, indicó Fernando Agustín Tapia en la transmisión de TVN. Hasta ahí, todo bien entre ambos equipos. Sin embargo, en unos segundos todo se descontroló.

La pelea que empañó la final del fútbol femenino entre Chile y Venezuela

Pero mientras en TVN tuvieron que cortar la transmisión para irse al fútbol masculino, las discusiones siguieron en la cancha de la Asociación Rosarina de Fútbol.

La única señal disponible fue la de los Odesur que siguió hasta el cierre con los altercados. En las imágenes se apreció en el detalle el conflicto y como jugadores de ambos equipos provocaron la tole-tole en mitad de cancha.

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Sin embargo, esto pasó por alto en la transmisión de los Odesur en Youtube donde solo se le cargó la mano a Chile como si fuesen las únicas provocadoras del conflicto.

“Está imagen es lamentable. No la debemos normalizar. Ojalá la organización las sancione. Hay que saber perder y saber ganar. Chile repite los episodios de violencia de ocasiones anteriores”, acusaron.

Lo que generó molestia en redes sociales ya que Venezuela fue el equipo que entró pasado de revoluciones y se llevó la mayoría de tarjetas amarillas. Incluso desató las burlas ya con el triunfo en sus manos.

En resumen:

Chile femenino Sub 20 perdió el oro en los Juegos Suramericanos 2026

El equipo de Luis Mena terminó entregando la presea dorada en los penales ante Venezuela

El partido quedó empañado por la pelea entre ambos equipos sobre el cierre del partido