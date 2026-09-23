Pronósticos O’Higgins vs Santa Cruz: el Capo de Provincia es favorito en el cruce de Copa Chile

RedGol te brinda las mejores apuestas y pronósticos de O'Higgins vs Santa Cruz, por los octavos de final de ida de la Copa Chile 2026.

Nuestros picks Pronósticos: O’Higgins vs Santa Cruz Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si O’Higgins cumplió el ambos anotan en sus seis partidos de Copa Chile, mientras que Santa Cruz también registró este resultado en dos de sus tres visitas por el certamen. bet365 1.72 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 En cuatro de los seis partidos de O’Higgins en Copa Chile hubo al menos tres goles, misma tendencia que mostró Santa Cruz, con cuatro encuentros de seis superando también esta línea. bet365 1.70 Pronóstico Resultado del segundo tiempo: O’Higgins O’Higgins ganó cuatro de sus últimos seis partidos como local y perdió solo dos de nueve. Además, en Copa Chile registra cuatro victorias y dos empates durante los segundos tiempos. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este jueves 24 de septiembre, a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, O’Higgins enfrentará a Deportes Santa Cruz por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. El Celeste terminó segundo en el Grupo E con 11 puntos, por detrás de Colo Colo y por encima de Deportes Recoleta y Unión Española, mientras que el Albiazul lideró el Grupo G, por delante de Audax Italiano, Palestino y Magallanes.

Ambos cuadros están comprometidos con la permanencia en sus respectivas ligas. En el Campeonato Nacional, el Capo de Provincia suma 27 unidades y está a solo cinco de la zona roja, aunque Universidad de Concepción tiene un partido pendiente y podría recortar esa diferencia. Los Comerciantes, por su parte, marchan decimocuartos con 22 puntos, a cuatro de Rangers de Talca, colista de la Liga de Ascenso.

En la previa de este partido, nuestro especialista te brinda los mejores pronósticos de O’Higgins vs Santa Cruz, para que tengas en cuenta antes de apostar.

Ambos equipos anotan en Rancagua

En los seis partidos de O’Higgins en la Copa Chile 2026, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

En dos de las tres presentaciones de Deportes Santa Cruz como visitante en la competencia, también marcaron ambos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en bet365

Más de dos goles entre Celestes y Albiazules

En cuatro de los seis encuentros de los Celestes en el certamen, se registraron al menos tres goles.

Los Albiazules presentan una tendencia similar, ya que en cuatro de sus seis duelos también hubo tres tantos o más.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.70 en bet365

O’Higgins es sólido tras el descanso en la Copa Chile

O’Higgins parte como favorito para este encuentro por la diferencia de categoría, plantel y jerarquía. Ganó cuatro de sus últimos seis partidos como local y solo perdió dos de los recientes nueve en esa condición. Los Comerciantes, por su parte, apenas ganaron dos de sus últimos 11 encuentros entre liga y copa, con cinco derrotas y cuatro empates.

El elenco de Rancagua también mostró solidez en los complementos de la Copa Chile, donde registra cuatro victorias y dos empates en los segundos 45 minutos.

Resultado del segundo tiempo: O’Higgins – 1.90 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: O’Higgins vs Santa Cruz Cuotas ofrecidas por bet365 O’HIGGINS 1.57 bet365 Empate 3.80 bet365 SANTA CRUZ 4.50 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Para este cruce de Copa Chile, el código bonus de bet365 puede ser un complemento interesante si estás revisando las promociones disponibles antes de realizar tus jugadas. La guía explica cómo funciona esta oferta, qué requisitos contempla y cuáles son las condiciones que debes conocer para utilizarla.

Historial de O’Higgins vs Santa Cruz: últimos partidos