Los Azules enfrentan a los Ruleteros por octavos de final de ida por Copa Chile.

Universidad de Chile volverá a la cancha este jueves 24 de septiembre para visitar a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Los azules buscarán conseguir un resultado favorable antes de la revancha, mientras que los Ruleteros intentarán aprovechar su localía para tomar ventaja. La llave se definirá en 180 minutos y el ganador avanzará a los cuartos de final.

La U vuelve a la cancha por Copa Chile frente a Everton.

U. de Chile vs. Everton: Horario y dónde ver Copa Chile

Universidad de Chile vs. Everton juegan este jueves 24 de septiembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Sausalito, por octavos de final de ida en Copa Chile.

El partido entre Azules y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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ZAPPING: 99 (HD)

ver también Los dos jugadores que ganan terreno para ser titulares en U de Chile ante Everton

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

En resumen…