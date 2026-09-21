Los dueños de casa sufrieron en el último minuto para empatarle a Venezuela, suficiente para meterse en semifinales y acabar segundos en el Grupo B.

Luego de asegurar su clasificación a las semifinales del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la Selección Chilena Sub 20 debía conocer quién sería su próximo rival para ir a la pelea por la medalla de oro.

Al culminar en el primer puesto del Grupo A, el equipo que dirige Sebastián Miranda debía esperar la resolución de la zona B, pues le correspondía conocer quién iba a acabar en la segunda posición, en el duelo que jugaban el local Argentina y Venezuela.

Hasta el minuto 90+4, el rival de Chile iba a ser la Vinotinto, quien se puso en ventaja a los 27′ con un sombrero de Jesús González. Pero en la última jugada del encuentro, un furioso remate de Ramiro Tulian le dio la agónica clasificación a la Albiceleste.

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¿Cuándo juega Chile en semifinales de Juegos Suramericanos?

Recordemos que en el cierre del Grupo A, Perú derrotó por 2-1 a Panamá, clasificándose a la semifinal, pero por diferencia de gol acabó por debajo de La Roja, por lo tanto su rival en busca de la medalla de oro será Paraguay, puntero del Grupo B.

Ambos duelos definitorios de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputarán este miércoles 23 de septiembre en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. A falta de la oficialización por parte de Odesur, Chile jugará el duelo de fondo ante Argentina, a partir de las 15:00 horas.

Cabe señalar que tanto el duelo por el tercer puesto como la Gran Final del fútbol masculino se disputará el viernes 25 en suelo argentino. Si es por el bronce, jugará a las 10:00 horas. Si va por la presea dorada, arranca la acción a las 15:00 horas.

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En síntesis