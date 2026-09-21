La Roja venció 3-2 a Colombia y avanzó a semifinales, esperando resultados de la última fecha para conocer a su rival.

¡Chile sigue en carrera por una medalla! La Selección Chilena consiguió una importante victoria por 3-2 ante Colombia y selló su clasificación a las semifinales de los Juegos Odesur 2026.

El equipo dirigido por Sebastián Miranda tuvo como gran protagonista a Joaquín Muñoz, autor de un doblete que incluyó un gol desde antes de la mitad de la cancha. Cristian Rocha marcó el tercer tanto nacional.

Con este resultado, La Roja llegó a seis puntos y aseguró su presencia entre los cuatro mejores del certamen. El rival se conocerá este lunes 21 de septiembre, una vez que termine la fase de grupos.

La Roja derrotó a Colombia 🇨🇴 y se instaló en semifinales de los Juegos Suramericanos.

¿Cuándo juega Chile las semifinales de los Juegos Odesur 2026?

El próximo compromiso de la Selección Chilena está previsto para el miércoles 23 de septiembre, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina.

Las semifinales están fijadas para esa jornada, pero todavía no se han confirmado los horarios oficiales. Por lo que habrá que esperar la programación para conocer la hora exacta del partido.

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¿Contra quién juega Chile en semifinales?

La Roja tendrá que esperar hasta este lunes 21 de septiembre para conocer a su próximo contrincante.

El formato del torneo establece que el primero de cada grupo enfrentará al segundo de la otra zona. Por eso, todavía son importantes el resultado de Perú ante Panamá, que definirá al líder del Grupo A, y los encuentros pendientes del Grupo B.

De momento, Paraguay, Argentina y Venezuela son las tres selecciones que podrían enfrentar al equipo de Sebastián Miranda.

Una vez que concluya la fase de grupos, quedará definido el cruce de Chile en su camino hacia las medallas.

En resumen…