Uno de los talentosos que vistió la camiseta nacional habló con RedGol y, ante las críticas al DT, le dio su respaldo a Córdova.

Un batacazo para la selección chilena se dio en el programa Tarde pero al Balong, donde el periodista Manuel de Tezanos aseguró que Nicolás Córdova no quiere seguir más como DT de la Roja adulta. El periodista dijo que el propio entrenador avisó su deseo.

“Lo dijo y escuché eso de su propia boca (Córdova). Su idea es el plan de divisiones inferiores”, reveló el comunicador. Uno que aplaude la decisión del DT es Miguel Ángel Neira, recordado mundialista con Chile en 1982 y crack de esos años.

“Lo veo muy bien lo que ha dicho, quedarse con las divisiones menores. Trae la experiencia de afuera, entonces yo creo que él tiene que partir por ahí, siendo muy joven todavía”, dijo a RedGol el ex volante que la rompió en O’Higgins.

El desgaste de Nicolás Córdova el mando de Chile

Experimentado como jugador y entrenador, Miguel Ángel Neira le da su receta a Nicolás Córdova para relanzar su carrera tras agobiantes meses al mando de la selección chilena adulta. El ex “10”, fue claro en su mensaje al joven DT.

Córdova tomó la banca tras el adiós de Ricardo Gareca.

“Para qué se va a quemar con la (selección) grande. Pienso que está actuando muy bien él con eso, es demasiado desgastante el tema ese de la selección chilena”, explica.

Y mientras Córdova ha sido criticado en su paso como entrenador de la Roja, Miguel Ángel Neira le pone la fianza. El mundialista con Chile dice que “él trae todo el aprendizaje de afuera”.

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“Y lo que conviene es sacar gente de abajo, pues los mayores ya sabemos lo que juegan. Entonces, pienso que es una buena medida que está tomando él”, cerró el ex mediocampista.