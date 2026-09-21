Periodista Manuel de Tezanos contó la versión del propio DT, quien tiene un plan definido para dejar la banca y seguir en nuevo proyecto.

Nicolás Córdova es el nombre que ha estado al frente de la selección chilena desde al adiós de Ricardo Gareca como DT de la Roja adulta. Primero como interino y ahora ratificado hasta las próximas elecciones, pareciera que llega el fin de su mandato.

Mientras se sigue buscando a Manuel Pellegrini como el futuro estratega de Chile, el periodista Manuel de Tezanos tiró la bombita en su programa Tarde pero al Balong. El hombre de TNT Sports avisó que Córdova no quiere seguir más al mando de la Roja adulta.

“Nico Córdova y lo dijo (Felipe) Correa también, que no va a tomar la Selección, Correa dijo que va a buscar un entrenador y dijo Córdova que no quiere a la Selección Adulta”, partió diciendo el comunicador.

Así es el plan de Nicolás Córdova fuera de la selección

Siguiendo con su información, el periodista Manuel de Tezanos dijo que el propio Nicolás Córdova dijo que no quiere seguir al mando de la selección chilena adulta. Por eso, todo apunta a que le queda poco al frente del equipo.

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“Lo dijo y escuché eso de su propia boca (Córdova). Su idea es el plan de divisiones inferiores”, dijo De Tezanos. El comunicador no se quedó ahí y dio más detalles del deseo del DT.

En una larga teleserie para dar con el entrenador definitivo de la Roja, Manuel de Tezanos explica que Córdova “no se quiere estancar y no se quiere quedar con el puesto”.

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“Explicó todo lo del cambio de mando y esa es la razón por la que no se ha buscado entrenador”, cerró. Ahora resta esperar las elecciones de la ANFP en noviembre y determinar así al DT definitivo de la selección chilena.