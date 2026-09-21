La Roja femenina hace historia y se mete en la final de los Juegos Suramericanos 2026

El equipo de Luis Mena empató con Paraguay y alcanzó el punto necesario para terminar primera y luchar por el oro. Se enfrentará a Venezuela.

El Team Chile sigue cosechando alegrías en los Juegos Suramericanos 2026. Ahora fue el turno del equipo femenino de fútbol sub 20, que este lunes confirmó su pasaje a la final del fútbol y luchará por una nueva medalla de oro.

La espera valió la pena. Esto porque el partido para el domingo 20 de septiembre tuvo que ser suspendido por alerta naranja y las tormentas que se dejaron caer en Santa Fe.

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Pero la Rojita partió con todo la semana post fiestas patrias. En el minuto 40 llegó la primera alegría: Geraldine Mardones apareció en el área y con sacó a relucir su instinto goleador para abrir el marcador para la selección nacional.

La tarea se complicó en el complemento ya que Paraguay entró con las pilas puestas. A la primera jugada de peligro logró el empate. Pamela Villalba sorprendió con jugada preparada y la colocó al ángulo derecho para decretar el 1-1.

Pero en el 53’ la Roja lo dio vuelta. Vaitiare Pardo con su velocidad se llevó a toda la defensa paraguaya y a la portera Tamara Amarilla no le quedó otra que derribar en el área a la jugadora de la UC para evitar el gol.

La jueza no dudó y cobró penal. Desde los doce pasos apareció Anaís Álvarez que potente remate puso el 2-1 para Chile.

Con más garra que fútbol, Paraguay se abalanzó sobre el arco. Lo que se concretó en el 69’ con la anotación de Luz Paiva. La capitana guaraní aprovechó un rebote en el área de la Roja y con certero remate batió a Oriana Cristancho y puso el 2-2.

Pero la Roja nunca bajo lo brazos y en el 82’ llegó el gol del triunfo. Otra vez Vaitiare Pardo lideró el ataque nacional y con ajustada definición puso el 3-2 para desatar los festejos de todo el equipo.

¿Cuándo se juega la final del fútbol femenino?

El calendario de los Juegos Suramericanos 2026 indican que la final del fútbol femenino se juega este miércoles 23 de septiembre. La definición será entre Chile y Venezuela a las 15:00 horas. Rival que ya venció La Roja Sub 20 en la fase previa y por 3-0.

La final por el oro será transmitido por TVN, Panam Sports, CDO, NTV, y DSports. Además está la opción a través de Youtube en los canales de Suramericanos y Odesur.