Ya con minutos en Primera B y hasta un gol en el primer equipo, delantero caturro despertó el interés de potentes ligas del Viejo Continente.

Pese a la polémica derrota ante el Real Madrid, en Santiago Wanderers siguen haciendo noticia por el nivel de sus valores Sub 20 en la final Intercontinental. Y como era de esperarse, las grúas ya se mueven por sus figuras.

Uno que deslumbró en el Santiago Bernabéu y ya cuenta con participación en el primer equipo es Vicente Vargas. El extremo derecho de 19 años despertó el interés europeo, tal como lo informan desde el Viejo Continente.

“Vicente Vargas, extremo del Santiago Wanderers, ha demostrado unas cualidades excelentes contra el Real Madrid en la final Intercontinental sub-20 y ya hay interés por él de cara al futuro”, reportó desde Marca, Matteo Moretto.

Estas ligas vienen por el talento de Wanderers

El jugador Vicente Vargas está en el radar de poderosas ligas de Europa, tal como lo desclasifican en dicho continente. Luego de brillar ante el Real Madrid, el canterano de Wanderers se deja querer en el mercado internacional.

Vargas ya anotó en el primer equipo caturro / Foto: SW.

“El grupo RedBull ya ha solicitado información, el Getafe, un club holandés y alemán han sondeado la situación. El jugador es titular en la selección sub-20 de Chile”, reporta la citada fuente.

El extremo derecho caturro jugó 78 minutos ante el Real Madrid y previo a eso venía habitualmente jugando en la Primera B, con el primer equipo. El pasado 2 de agosto anotó un tanto, en el triunfo 3-1 ante Deportes Santa Cruz.

ver también Lucas Cepeda alienta a Wanderers tras la dolorosa derrota vs Real Madrid: “Ganaron una linda experiencia”

En la Liga de Ascenso, Vicente Vargas poco a poco se toma la camiseta de titular y ya suma 16 apariciones en el elenco de Francisco Palladino. Eso, sumado a su actuación en España, ya están en el radar de elencos europeos.