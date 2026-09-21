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Argentina

Vicente Pizarro retoma su nivel y se gana elogios justo antes de jugar por la Roja: “Centro perfecto”

El volante chileno fue clave en la victoria de Rosario Central ante Argentinos Juniors en duelo de líderes en Argentina.

Por Carlos Silva Rojas

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Vicente Pizarro es fijo en Rosario Central.
© GettyVicente Pizarro es fijo en Rosario Central.

Uno de los tantos chilenos que milita en el fútbol argentino es Vicente Pizarro, quien no venía jugando bien en Rosario Central y se había ganado las críticas de la dura prensa local.

El entrenador del cuadro Canalla, Jorge Almirón, mantuvo al zurdo en su equipo titular y este domingo tuvo un repunte, porque fue uno de los líderes en la victoria sobre Argentinos Juniors.

Rosario Central le ganó por 1-0 al equipo de Brayan Cortés y de esta forma igualó al Bicho Colorado en lo más alto de la tabla de posiciones, con 18 puntos. El Vicho se ganó elogios por su rendimiento.

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Prensa rosarina alaba el cometido de Vicente Pizarro

Vicente Pizarro jugó todo el partido en Rosario Central y su rendimiento fue analizada por el diario La Capital, y el medio rosarino aprobó el cometido del formado en Colo Colo.

El matutino que sigue día a día al elenco Canalla dijo que el chileno fue uno de los puntos altos de la cancha, por lo que le puso nota 6. El mejor fue Ignacio Ovando, con un 8.

Vicente Pizarro es fijo en el elenco canalla. Foto: Rosario Central

Vicente Pizarro es fijo en el elenco canalla. Foto: Rosario Central

Dio la asistencia en el gol de Ovando con un centro perfecto a la cabeza. Buena asociación con Campaz y mejoría respecto a otros partidos”, señaló el citado medio sobre Pizarro.

Ahora, Vicente Pizarro se suma a la disciplina de la selección chilena, y se espera que sea titular en los amistosos ante Canadá, México y Estados Unidos, que se jugarán en la venidera fecha FIFA.

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