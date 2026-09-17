Desde el norte del país informaron la lamentable noticia y no tardaron en llegar los mensajes de apoyo para el querido "Comando".

Lamentable noticia sacude al fútbol chileno. Durante esta jornada se informó el fallecimiento de Blanca Cortez, madre de Edson Puch, querido y recordado campeón de América con la Roja el 2016.

La municipalidad de Iquique posteó un extenso mensaje dedicado a la familia del recientemente retirado delantero. La entidad informó la noticia diciendo que “lamentamos profundamente el fallecimiento de Doña Blanca Cortez Álvarez”.

“Familia vecina del sector Plaza Arica, Doña Blanca fue fundamental en incentivar a Edson a seguir el camino del deporte y hacer del fútbol su vida y su pasión…”, destacó la casa munipal del norte.

El fútbol chileno se une en apoyo a Edson Puch

Tras haber anunciado su retiro en julio pasado, jugando por Deportes Iquique, Edson Puch enfrenta ahora la dura pérdida familiar tras el fallecimiento de su madre. En la Tierra de Campeones fueron los primeros en expresar su apoyo públicamente.

Fotos: Mun. Iquique.

“En estos difíciles momentos, enviamos nuestras más sinceras y profundas condolencias a todos sus familiares, amigos y cercanos, teniendo la certeza de que su memoria perdurará por mucho tiempo entre nosotros…”, posteó la municipalidad iquiqueña.

El duro 2026 de Edson

Edson Puch había anunciado su adiós del fútbol hace tres meses, luego de no poder recuperarse de lesiones a sus 40 años. En emotiva despedida, el campeón de América con Chile informó en aquella ocasión otra lamentable noticia.

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“El fútbol exige al máximo. Y yo siempre me exigí al máximo. Nunca supe competir a medias, entrenador sin dar todo ni entrar a una cancha sin dejar el ama. Pero hoy mi cuerpo no está para este nivel de exigencia”, dijo el ahora ex jugador chileno.